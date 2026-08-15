Обмін валют у 2026 році: які операції можуть перевіряти банки

Люди біля Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Обмін валюти зазвичай не становить особливих труднощів: прийшов у банк, віддав гривні — отримав долари чи євро. Але тепер деякі дії клієнта можуть привернути додаткову увагу фінустанови. НБУ рекомендує банкам дивитися не лише на суму конкретного обміну, а й на поведінку людини та зв’язок між кількома операціями.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на портал "Ліга Закон".

Хто може потрапити під увагу банку

Насамперед йдеться про людей, які намагаються розбити велику суму на кілька менших обмінів за короткий час. Наприклад, замість однієї великої операції клієнт проводить кілька транзакцій, кожна з яких не перевищує 400 000 гривень в еквіваленті. Така поведінка може розцінюватися як спроба уникнути додаткової уваги фінансового моніторингу.

Підозру також можуть викликати ситуації, коли пов’язані між собою операції проводять різні люди. Тобто якщо одна сума фактично розподіляється між кількома особами, банк має враховувати зв’язок між такими транзакціями та перевіряти обставини їх проведення.

Яка поведінка може викликати запитання

НБУ окремо звернув увагу на поведінку людей безпосередньо у відділенні. Додаткові запитання можуть виникнути, якщо біля каси люди передають одне одному готівку, телефони чи інші речі або залучають третіх осіб для проведення обміну.

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Також до факторів, на які банкам рекомендують звертати увагу, належать використання неповнолітніх для фінансових операцій та спроби приховати зовнішність під час відвідування відділення.

Важливо, що сама по собі одна з таких ознак не означає, що людина порушила закон. Банк має оцінювати ситуацію в сукупності — зокрема характер операції, поведінку клієнта та зв’язок між транзакціями.

Чому банк може перевіряти операції

Регулятор хоче, щоб банки бачили не лише окремий обмін, а всю картину. Якщо людина регулярно проводить пов’язані між собою операції, розподіляє їх між різними особами або навмисно дробить суми, це може стати підставою для додаткової перевірки.

Окрему роль у таких перевірках відіграють камери у відділеннях. За відеозаписами можна встановити, хто саме передавав гроші, як відбувався обмін та чи відповідає фактична ситуація інформації, яку надає клієнт. Тож для клієнтів головне — не намагатися штучно ділити одну велику операцію на кілька менших або проводити її через інших людей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі перекази з картки на картку можуть зацікавити банк або податкову, особливо якщо йдеться про великі суми чи регулярні надходження. Водночас гроші від найближчих родичів — батьків, дітей, чоловіка чи дружини, рідних братів і сестер, бабусі, дідуся та онуків — не оподатковуються, тоді як перекази від друзів чи інших сторонніх осіб можуть мати податкові наслідки.

Також Новини.LIVE писали, що деякі перекази з-за кордону можуть зацікавити українську податкову, адже Україна автоматично обмінюється фінансовою інформацією з понад 120 країнами за стандартом CRS. Водночас правила залежать від сервісу: Revolut передає дані через банківську систему, Wise — залежно від юридичної особи та податкового резидентства, а інформація з Payoneer може надходити за окремих умов, зокрема щодо євро- чи фунтових рахунків та європейської картки.