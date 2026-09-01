Цена на золото растет: стоит ли украинцам покупать его сейчас

Пара выбирает ювелирные украшения. Источник: magnific.com

Цена на золото остается у рекордных уровней, хотя в последние дни металл заметно подешевел. По состоянию на 1 сентября его стоимость опустилась до 4 393,89 доллара за тройскую унцию. Инвесторы следят за новыми данными из США и решениями ФРС, которые могут повлиять на дальнейшую цену золота.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Почему золото дорожает

Одной из основных причин высокой цены на золото остается спрос со стороны центральных банков. Во втором квартале 2026 года они приобрели 288,9 тонны металла — это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным World Gold Council, больше всего золота в первом полугодии приобрели Польша, Узбекистан, Китай и Казахстан. Центральные банки продолжают рассматривать драгметалл как способ диверсифицировать резервы на фоне экономической и геополитической нестабильности.

Еще одним фактором есть ситуация на мировых финансовых рынках. Инвесторы следят за политикой Федеральной резервной системы США, поскольку изменение процентных ставок оказывает непосредственное влияние на привлекательность золота.

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Золото не приносит процентный доход, поэтому в периоды высоких ставок оно может уступать облигациям и другим активам. В то же время опасения по поводу инфляции, геополитические конфликты и нестабильность на финансовых рынках поддерживают спрос на металл.

Что происходит с ценой золота сейчас

Несмотря на общий восходящий тренд, золото не дорожает каждый день. 1 сентября его цена снизилась на 1,2% — до 4 393,89 доллара за тройскую унцию.

Накануне золото упало более чем на 3% после заявлений главы ФРС Кевина Орша о необходимости сдерживать инфляцию. Его слова усилили ожидания возможного повышения процентных ставок в США.

Теперь участники рынка следят за новыми данными о рынке труда США. В частности, инвесторы ожидают отчет ADP и данные о занятости, которые могут повлиять на дальнейшие решения ФРС по ставкам.

Поэтому нынешнюю ситуацию на рынке не следует воспринимать как гарантированное дальнейшее удорожание золота. Высокая цена одновременно означает и потенциал роста, и риск резкой коррекции.

Стоит ли украинцам покупать золото

Для украинцев золото может быть одним из способов диверсифицировать сбережения. Однако покупать его только потому, что цена уже сильно выросла, рискованно.

Если человек рассчитывает заработать на быстрой перепродаже, то результат будет зависеть от дальнейшей динамики мировых котировок. Кроме того, при покупке физического золота следует учитывать разницу между ценой продаж и ценой, по которой металл можно будет продать.

Для долгосрочных сбережений ситуация иная. Золото может использоваться как часть диверсифицированного портфеля, особенно, если человек хочет иметь актив, цена которого не зависит непосредственно от одного банка, компании или валюты.

В то же время эксперты не советуют вкладывать все сбережения в золото. Цена металла может существенно изменяться даже в течение короткого периода.

В какой форме украинцы могут приобрести золото

В Украине можно купить золото, в частности, в форме банковских металлов и инвестиционных монет.

Национальный банк отмечает, что инвестиционные монеты Украины производятся из золота или серебра высокой пробы и предназначены для инвестирования и накопления. Для золотых монет употребляется проба 999,9.

При выборе физического золота следует обращать внимание не только на его цену, но и на условия последующей продажи. Если разница между ценой купли-продажи будет значительной, металл может оказаться невыгодным для краткосрочных вложений.

Поэтому для человека, планирующего хранить средства несколько лет, более осторожным подходом может быть постепенная покупка небольшими суммами, а не вложения всех денег сразу.

Может ли золото еще подорожать

Дальнейшая динамика цены золота будет зависеть от нескольких факторов, включая политику ФРС США, состояние американской экономики и геополитическую ситуацию.

Если процентные ставки будут оставаться высокими или расти, это может оказать дополнительное давление на цену золота. В то же время, экономическая и геополитическая нестабильность может поддерживать спрос на металл.

Поэтому даже при высокой цене золото остается активом с потенциалом дальнейшего роста, но его котировки могут значительно колебаться.

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