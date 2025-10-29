Кабмін схвалив доплати інструкторам у військових вишах — коли почнуть виплачувати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечує виплату додаткової винагороди інструкторам вищих військових навчальних закладів. Йдеться про доплату, розмір якої коливається від 15 тисяч до 30 тисяч гривень.

Про це написав 29 жовтня 2025 року у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Хто отримуватиме надбавки і коли розпочнуться виплати

За інформацією Олексія Гончаренка, уряд розширив коло військовослужбовців, яких мають забезпечувати додатковою винагородою під час воєнного стану. Йдеться про виплати у розмірі від 15 тисяч до 30 тисяч гривень щомісяця, пропорційно часу здійснення навчання та підготовки персоналу.

Як зауважує депутат, такі суми нараховуватимуть інструкторам та викладачам у:

вищих військових навчальних закладах;

військових інститутах;

на факультетах і кафедрах військової підготовки;

у відділеннях військової підготовки;

у закладах фахової передвищої військової освіти.

Постанова набирає чинності через три дні після її опублікування і почне діяти з 31 серпня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада хоче платити військовослужбовцям, які служать у тилових підрозділах, не менше 50 тисяч гривень, замість нинішніх 20 тисяч. Згідно із планом, зарплати тилових військових, мають становить:

50 тисяч гривень на місяць — для рядових;

від 70 тисяч гривень — для представників сержантського складу;

від 75 тисяч до 80 тисяч гривень — для молодших офіцерів.

Йдеться про зарплати тилових військовослужбовців (і, відповідно, військовослужбовців тих військових частин, які беруть участь у війні).

Раніше ми розповідали, скільки платитимуть у ЗСУ з 1 листопада 2025 року. Деякі захисники можуть розраховувати на різні види матеріальної допомоги й компенсації. Також дізнавайтесь, якими пільгами можуть користуватися батьки, діти яких є учасниками бойових дій.