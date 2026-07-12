Чи спровокує банкнота 2000 гривень інфляцію: у НБУ пояснили, що буде з цінами

Нова купюра 2000 гривень, жінка в магазині. Фото: Нацбанк, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Новина про можливу появу банкноти номіналом 2000 гривень викликала багато запитань серед українців. У багатьох одразу з'явились побоювання, що друк нових великих купюр призведе до нового подорожчання.

У Національному банку пояснили, що поява нової банкноти майже не вплине на інфляцію, розповідає Новини.LIVE.

Кількість грошей не збільшиться

Багато хто досі вважає, що друк нових грошей автоматично означає збільшення їх кількості в економіці. Але в цьому випадку хвилюватись не варто.

Якщо банкноту номіналом 2000 гривень введуть в обіг, вона просто замінить частину купюр інших номіналів або безготівкові кошти. Тобто загальна кількість грошей не збільшиться. Вони лише матимуть інший вигляд.

НБУ друкує банкноти постійно

У Нацбанку нагадують, що друкарський верстат працює постійно. Але це не означає, що держава безконтрольно "друкує гроші".

Щороку друкуються нові банкноти, щоб замінити старі, потерті чи пошкоджені. Ви й самі могли помічати, що в банкоматах часто видають абсолютно нові гроші.

Це звичайний процес оновлення готівки, який не має жодного стосунку до інфляції.

Чому виникла потреба у банкноті 2000 гривень

Річ у тому, що за останні роки гроші в обігу суттєво змінилися.

За сім років:

середня зарплата українців зросла майже утричі;

ціни підвищилися приблизно вдвічі;

кількість готівки в обігу також більш ніж подвоїлася.

Через це людям доводиться носити із собою більше купюр, а банкам і державі — витрачати більше коштів на їх друк, перевезення та зберігання.

Саме тому нова банкнота потрібна насамперед для зручності розрахунків, а не для збільшення кількості грошей.

То що ж впливає на інфляцію

У Нацбанку запевняють, що ціни зростають не через нові купюри.

На інфляцію набагато сильніше впливають:

вартість електроенергії та інших енергоносіїв;

зростання зарплат;

витрати бізнесу;

загальна економічна ситуація в країні.

Саме ці фактори визначають, дорожчатимуть товари чи ні.

Який прогноз дає НБУ

За оцінками Національного банку, у другій половині 2026 року інфляція може дещо прискоритися через високі витрати бізнесу, зокрема на зарплати та енергоресурси.

Втім, регулятор розраховує, що вже у 2027 році темпи зростання цін почнуть сповільнюватися, а у 2028 році інфляція повернеться до цільового рівня 5%.

Як повідомляли Новини.LIVE, з початку року офіційний курс долара в Україні зріс із 42,18 до 44,37 гривень. Економісти пояснюють послаблення гривні впливом глобальної інфляції, подорожчанням нафти та політикою керованої гнучкості валютного курсу, яку застосовує Національний банк України.

Також Новини.LIVE писали, що інфляція найбільше б'є по людях із невеликими доходами, адже вони витрачають більшу частину грошей на продукти, ліки та оплату комунальних послуг. Тому економісти вважають, що в умовах війни держава насамперед має підтримувати пенсіонерів, ветеранів, переселенців та інші вразливі категорії громадян.