Частині пенсіонерів могли занизити індексацію: як повернути свої гроші

Пенсіонерка на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Після березневої індексації багатьом українським пенсіонерам недоплатили частину пенсії через застосування нижчого коефіцієнта. Верховний Суд став на бік людей у таких справах, але часу, щоб домогтися перерахунку, залишилося небагато — звернутися до суду потрібно до кінця серпня.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією "На пенсії".

Чому частині пенсіонерів могли недоплатити

У березні 2026 року уряд встановив загальний коефіцієнт індексації пенсій на рівні 1,121, тобто пенсії мали зрости на 12,1%. Але для окремих категорій пенсіонерів Пенсійний фонд застосував нижчі коефіцієнти. Зокрема, тим, кому пенсію призначили або перерахували у 2021–2022 роках, індексацію часто проводили з коефіцієнтом 1,061. Через це підвищення виявилося значно меншим.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд уже сформував практику, згідно з якою застосування заниженого коефіцієнта в окремих випадках суперечить Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тому багато пенсіонерів звертаються до суду, вимагаючи провести перерахунок із загальним коефіцієнтом 1,121, і чимало таких справ уже завершилися на їхню користь.

До коли можна звернутися до суду

Є важливий нюанс: закон встановлює шестимісячний строк для звернення до суду з моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.

Для пенсійної індексації, проведеної у березні 2026 року, цей строк спливає наприкінці серпня 2026 року.

Кому варто перевірити свою пенсію

Насамперед це стосується пенсіонерів, яких після 2021 року перевели на пенсію за віком або яким тоді призначили нову пенсію. Якщо після березневої індексації підвищення виявилося незначним, варто перевірити, який саме коефіцієнт застосував Пенсійний фонд.

Якщо замість 1,121 використали 1,061 або інший зменшений коефіцієнт, є підстави вимагати перерахунок. Але діяти потрібно швидко, адже часу для звернення до суду залишилося небагато.

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