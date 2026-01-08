Приватизація у 2025 — що Фонд держмайна продав за рекордні суми

Будівля компанії "Укрбуд", яку продав Фонд держмайна. Фото: Укрбуд

Фонд держмайна відзвітував про виконання плану приватизації за 2025 рік. Загальний економічний ефект склав майже 9,5 млрд грн.

Ці кошти вже пішли в бюджет, на оборону та відновлення країни, повідомили у Фонді держмайна України.

Реклама

Читайте також:

Звідки взялися 9,5 млрд гривень

У ФДМУ пояснюють, що йдеться не лише про класичну приватизацію. Гроші надійшли одразу з кількох напрямів:

6,3 млрд грн — продаж державного майна на аукціонах;

2,5 млрд грн — реалізація націоналізованих санкційних активів, які повністю спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії;

3,2 млрд грн — доходи від оренди та управління санкційним майном.

Разом ці потоки й дали рекордний результат.

380 аукціонів за рік

Попри війну, інтерес бізнесу до держактивів не зник. За рік Фонд провів 380 успішних онлайн-аукціонів.

Загалом у торгах взяли участь 1 626 претендентів. У середньому на один лот припадало 4,3 учасника, а фінальна ціна об’єктів під час торгів зростала у 2,8 раза від стартової.

У Фонді зазначають, що саме конкуренція стала ключовим фактором зростання надходжень.

Найбільші продажі року

Окремо у ФДМУ виділяють результати великої приватизації. Найдорожчими лотами 2025 року стали:

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" — 805 млн грн;

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — 608 млн грн (актив, конфіскований у межах санкцій).

Всього з початку повномасштабного вторгнення надходження від приватизації перевищили 20,5 млрд грн.

Раніше ми писали, що Кабмін дозволив передати порт на Одещині у концесію, тимчасово змінивши правила для великих інфраструктурних проєктів.

Також дізнайтеся, чому один з найбільших заводів в Україні визнаний банкротом.