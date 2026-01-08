Відео
ФДМУ підбив підсумки приватизації — що продано за рекордні суми

ФДМУ підбив підсумки приватизації — що продано за рекордні суми

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:58
Приватизація у 2025 — що Фонд держмайна продав за рекордні суми
Будівля компанії "Укрбуд", яку продав Фонд держмайна. Фото: Укрбуд

Фонд держмайна відзвітував про виконання плану приватизації за 2025 рік. Загальний економічний ефект склав майже 9,5 млрд грн. 

Ці кошти вже пішли в бюджет, на оборону та відновлення країни, повідомили у Фонді держмайна України.

Звідки взялися 9,5 млрд гривень

У ФДМУ пояснюють, що йдеться не лише про класичну приватизацію. Гроші надійшли одразу з кількох напрямів:

  • 6,3 млрд грн — продаж державного майна на аукціонах;
  • 2,5 млрд грн — реалізація націоналізованих санкційних активів, які повністю спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії;
  • 3,2 млрд грн — доходи від оренди та управління санкційним майном.

Разом ці потоки й дали рекордний результат.

380 аукціонів за рік

Попри війну, інтерес бізнесу до держактивів не зник. За рік Фонд провів 380 успішних онлайн-аукціонів.

Загалом у торгах взяли участь 1 626 претендентів. У середньому на один лот припадало 4,3 учасника, а фінальна ціна об’єктів під час торгів зростала у 2,8 раза від стартової.

У Фонді зазначають, що саме конкуренція стала ключовим фактором зростання надходжень.

Найбільші продажі року

Окремо у ФДМУ виділяють результати великої приватизації. Найдорожчими лотами 2025 року стали:

  • ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" — 805 млн грн;
  • ПрАТ "Вінницяпобутхім" — 608 млн грн (актив, конфіскований у межах санкцій).

Всього з початку повномасштабного вторгнення надходження від приватизації перевищили 20,5 млрд грн.  

Раніше ми писали, що Кабмін дозволив передати порт на Одещині у концесію, тимчасово змінивши правила для великих інфраструктурних проєктів. 

Також дізнайтеся, чому один з найбільших заводів в Україні визнаний банкротом

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
