Приватизація у 2025 — що Фонд держмайна продав за рекордні суми

ФДМУ підбив підсумки приватизації — що продано за рекордні суми
Фонд держмайна відзвітував про виконання плану приватизації за 2025 рік. Загальний економічний ефект склав майже 9,5 млрд грн.
Ці кошти вже пішли в бюджет, на оборону та відновлення країни, повідомили у Фонді держмайна України.
Звідки взялися 9,5 млрд гривень
У ФДМУ пояснюють, що йдеться не лише про класичну приватизацію. Гроші надійшли одразу з кількох напрямів:
- 6,3 млрд грн — продаж державного майна на аукціонах;
- 2,5 млрд грн — реалізація націоналізованих санкційних активів, які повністю спрямували до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії;
- 3,2 млрд грн — доходи від оренди та управління санкційним майном.
Разом ці потоки й дали рекордний результат.
380 аукціонів за рік
Попри війну, інтерес бізнесу до держактивів не зник. За рік Фонд провів 380 успішних онлайн-аукціонів.
Загалом у торгах взяли участь 1 626 претендентів. У середньому на один лот припадало 4,3 учасника, а фінальна ціна об’єктів під час торгів зростала у 2,8 раза від стартової.
У Фонді зазначають, що саме конкуренція стала ключовим фактором зростання надходжень.
Найбільші продажі року
Окремо у ФДМУ виділяють результати великої приватизації. Найдорожчими лотами 2025 року стали:
- ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" — 805 млн грн;
- ПрАТ "Вінницяпобутхім" — 608 млн грн (актив, конфіскований у межах санкцій).
Всього з початку повномасштабного вторгнення надходження від приватизації перевищили 20,5 млрд грн.
