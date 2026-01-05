Відео
Головна Фінанси Суші-бізнес заплатив 3,2 млн доларів за одну рибу на аукціоні

Суші-бізнес заплатив 3,2 млн доларів за одну рибу на аукціоні

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 18:46
Блакитного тунця продали на аукціоні за 3,2 млн доларів — деталі
Продаж блакитного тунця. Фото: кадр Youtube

Токійський суші-бізнес почав новий рік з гучного рекорду. На першому рибному аукціоні 2026 року в Японії за одного тунця виклали суму, співмірну з ціною елітної нерухомості.

Блакитного тунця продали за 510,3 млн єн, це приблизно 3,2 млн доларів, повідомляє BBC.

Читайте також:

Хто купив "золотого" тунця

У понеділок, 5 січня, на рибному ринку Тойосу в Токіо продана риба-рекордсмен. Вона важила 243 кілограми. Переможну ставку зробила компанія Kiyomura Corp, це оператор відомої мережі суші-ресторанів Sushi Zanmai.

Її власник і президент Кійоші Кімура після аукціону зізнався, що не очікував такого розвитку подій.

"Я думав, що ми зможемо купити трохи дешевше, але ціна злетіла настільки швидко, що ми навіть не встигли усвідомити, що відбувається", — сказав він журналістам.

Символ удачі для бізнесу

У Японії перший тунець року має символичне та сакральне значення. Вважається, що його купівля приносить удачу бізнесу на весь рік, тому компанії готові платити значно більше, ніж диктує ринок.

Перший аукціон року на ринку Тойосу традиційно супроводжується ажіотажем. Тут змагаються між собою впливові бізнесмени. 
Саме тому ціни на новорічних торгах майже завжди значно перевищують середньоринкові.

Нагадаємо, раніше ми писали, роботи яких українських мітців продаються на аукціонах за 100 тисяч доларів і більше. 

Також ми писали про кінець епохи дешевих грошей, коли Японія підвищила ключову ставку

аукціон рекорд Японія вилов риби бізнес
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
