Україна
Головна Фінанси Українці у США — чому їм загрожує депортація у 2025 році

Українці у США — чому їм загрожує депортація у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 22:55
Оновлено: 23:14
Майже 200 тисяч українців у США можуть втратити легальний статут — у чому проблема
Українці у США. Фото: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа затримує обробку гуманітарної програми для українців, яку започаткував колишній очільник країни Джо Байден. Через це майже 200 тисяч українців ризикують втратити легальний статус у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також:

Біженці з України у США і депортація

За гуманітарною програмою, яка запрацювала у квітні 2025 року, на територію США потрапило майже 260 наших співгромадян. Вони отримали дозвіл на перебування в країні на два роки, з можливістю продовжити своє перебування тут. Однак адміністрація Трампа:

  • не приймає заявки;
  • відмовляється поновлювати українську гуманітарну програму у січні, нібито з міркувань безпеки.

Як зазначається, після скандальної ​​зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським Трамп заявив, що він думає, чи варто повністю скасовувати правовий статус українців. Зрештою, американський президент не припинив програму, а у травні 2025 року федеральний суддя попередив чиновників, що вони повинні відновити обробку заявок на поновлення.

Але, за інформацією уряду США, яку опублікували минулого тижня в рамках судового позову, імміграційні службовці відтоді опрацювали лише 1,9 тисячі заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян. При цьому людей, у яких право на легальне перебування в Америці добігає кінця, набагато більше.

Член Палати представників США Майк Квіглі, демократ з Чикаго, заявив, що до його офісу запити на допомогу надіслали понад 200 українців, які перебувають у підвішеному стані.

"Існує побоювання, що якщо вони не пройдуть весь процес, вони будуть під загрозою депортації", — сказав він. 

Через проблеми з продовженням легального статусу перебування деякі українці вже переїхали із США до Канади, Європи чи Південної Америки. Інші громадяни побоюються арешту й намагаються рідше виходити з домівок.

Нагадаємо, у липні 2025 року президент США Дональд Трамп вже озвучував свою думку щодо перебування українських біженців. Він, зокрема, повідомив, чи залишаться вони в країні до кінця війни між Україною та РФ. Також раніше стало відомо, що у Білому домі можуть встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців. Очікується, що у 2026 році більшість місць віддадуть білому населенню ПАР та іншим групам населення. 

США українці біженці війна в Україні депортація
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
