Безкоштовна медицина в Україні: які послуги доступні пацієнтам у стаціонарі

Лікар розмовляє з пацієнтом, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Дехто з українців може не знати, що під час госпіталізації до лікарні більшість обстежень, аналізів та медичних послуг є безкоштовними. За них платить держава в межах Програми медичних гарантій. З початку року такими пільгами в стаціонарах вже скористались понад 1,48 мільйона пацієнтів.

За що не треба платити та куди звертатися у разі вимагання грошей, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національну службу здоров'я України.

Що є безкоштовним

Коли людина опиняється у стаціонарі, лікар проводить огляд, призначає обстеження та визначає подальше лікування. Усі необхідні аналізи та дослідження входять до пакету "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій" і оплачуються державою.

Зокрема, безкоштовними мають бути:

загальний та біохімічний аналізи крові;

аналіз сечі;

визначення групи крові та резус-фактора;

аналізи на глюкозу, холестерин та згортання крові;

тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, грип і COVID-19;

бактеріологічні дослідження та інші аналізи за медичними показаннями.

Також пацієнти мають право на безкоштовні інструментальні обстеження:

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електрокардіографія;

ультразвукові дослідження;

ендоскопічні обстеження;

рентген;

комп’ютерна томографія;

магнітно-резонансна томографія за медичними показаннями.

Що ще входить у стаціонарне лікування

Під час перебування в стаціонарі пацієнт має право на:

цілодобовий нагляд лікарів і медсестер;

необхідні ліки та медичні матеріали;

консультації вузьких спеціалістів;

знеболення на всіх етапах лікування;

кисневу підтримку;

інтенсивну терапію у разі загрози життю;

реабілітацію в гострому періоді;

харчування під час перебування в лікарні.

Як скористатись безкоштовним лікуванням

Послуга доступна за направленням сімейного лікаря, терапевта, педіатра або лікуючого лікаря. Також безкоштовна допомога гарантується, якщо пацієнта привезла бригада швидкої допомоги, його перевели з іншого шпиталю або якщо він звернувся до приймального відділення самостійно у невідкладному стані.

Наразі такі послуги надають 804 медичні заклади по всій Україні. Від початку року НСЗУ вже сплатила за цей пакет понад 12,8 млрд гривень.

Що робити, якщо вимагають гроші

У НСЗУ наголошують, що якщо пацієнта змушують платити за обстеження, ліки чи лікування, які входять до Програми медичних гарантій, варто звернутися до контакт-центру за номером 16-77 або подати скаргу через офіційний сайт служби.

Перевірити, які лікарні надають безоплатну стаціонарну допомогу, можна через електронну карту медичних закладів НСЗУ.

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