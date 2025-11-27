Відео
Україна
Син Трампа показав свій майнінг центр — скільки добуває Біткойнів

Дата публікації: 27 листопада 2025 05:14
Оновлено: 06:01
Скільки серверів видобуває Біткойни для Трампа — його син все розповів
Майнінг центр родини Трампа. Фото: Кадр з відео

Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа, продемонстрував об'єкт компанії "American Bitcoin" у Техасі. Він заявив, що це майнінг ферма президентської родини.

Відповідний ролик Ерік Трамп виклав у себе в Instagram.

Читайте також:

Скільки Біткойнів добуває родина Трампа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ерік Трамп стверджує, що ця родинна ферма майнінгу щодня видобувається близько 2% світового запасу Bitcoin. Він наголосив, що цей центр майнінгу використовує американську енергію та розташований на американській землі.

"Ласкаво просимо до American Bitcoin", — сказав він, показуючи об'єкт.

Він повідомив, що на об'єкті розміщено 35 000 серверів, які забезпечують безпеку мережі та видобувають Bitcoin.

Він також прокоментував поширену думку про невловимість криптовалют, використовуючи фізичну інфраструктуру як аргумент:

"Коли люди кажуть, що криптовалюта є нематеріальною, це не так. Вона дуже матеріальна. І це ось тут, хлопці, є живим доказом", — зазначив син Дональда Трампа.

Нагадаємо, нещодавно біля будівлі Капітолія встановили 3,5-метрову золоту статую Дональда Трампа, який тримає в руках біткойн. Дивакувата композиція стала ініціативою групи інвесторів, які працюють у сфері криптовалюти.

А в Україні влітку почали розробляти законопроєкт щодо обігу криптовалюти та її оподаткування

США Дональд Трамп біткоін криптовалюта криптовалютний ринок
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
