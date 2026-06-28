Аліменти без розлучення: як сім'ї військових законно збільшують виплати на дитину

Військові ЗСУ, дитина. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

На перший погляд здається дивним, коли подружжя в офіційному шлюбі, розлучення немає, а дружина при цьому звертається до суду, щоб стягнути аліменти з чоловіка в полоні або зниклого безвісти. Насправді справа не у сімейних конфліктах, а в механізмі для захисту інтересів дитини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію спільноти "Безвісти зниклі 150 окрема механізована бригада".

Як розподіляють виплати без аліментів

Для прикладу візьмемо грошове забезпечення військовослужбовця — 120 000 гривень.

За загальним правилом:

60 000 гривень держава тимчасово залишає на зберіганні;

ще 60 000 гривень виплачуються членам сім'ї.

Саме ці 60 000 гривень діляться між усіма, хто має право на виплати.

Наприклад, якщо це:

дитина;

дружина;

мати;

батько,

то кожен отримає по 15 000 гривень.

У такій ситуації дитина отримує таку ж частку, як і всі інші члени сім'ї.

Якщо є рішення суду про аліменти

Якщо суд призначає аліменти, кошти роздадуть по-іншому.

Припустимо, що аліменти становлять 25% грошового забезпечення.

Тоді із загальної суми 120 000 гривень дитині насамперед виділяється:

120 000 × 25% = 30 000 гривень.

Після цього для подальшого розподілу залишається 90 000 гривень.

Із цієї суми:

45 000 гривень держава тимчасово залишає на зберіганні;

45 000 гривень виплачуються членам сім'ї.

Оскільки дитина вже отримала свою частку у вигляді аліментів, ці 45 000 гривень діляться між:

дружиною;

батьками.

У результаті кожен із них отримує по 15 000 гривень, а дитина — 30 000 гривень.

Тож зазвичай це роблять для того, щоб збільшити частку виплат на дитину. Адже діти військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні, не отримують військову пенсію. Натомість їм можуть призначити пенсію у зв'язку з втратою годувальника, але її розмір часто невеликий.

Зауважимо, що наведений приклад із сумою 120 000 гривень є умовним. Справжній розмір виплат залежить від грошового забезпечення військовослужбовця, кількості родичів та інших обставин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли приходять виплати військовим. Спочатку зазвичай виплачують оклад, а потім — надбавки, премії та бойові. У Міноборони пояснюють, що кошти за попередній місяць мають надійти до 20 числа поточного місяця. Але через затримки фінансування або оформлення документів деякі виплати можуть приходити пізніше.

Також Новини.LIVE писали, чому військові не завжди отримують компенсацію за затримку виплат після поранення. Верховний Суд пояснив, що це разова допомога, навіть якщо їх виплачують частинами під час лікування. А компенсації за затримку передбачені лише для регулярних доходів — зарплати, пенсій чи стипендій.