Агенція ООН надасть допомогу від 10 800 грн: кому доступна

Люди з паперами, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Влітку 2026 року Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрила збір інформації на надання грошової допомоги людям, які постраждали через воєнні дії, в одній з українських областей. У рамках програми для кожного в родині нададуть виплати від 10 800 грн.

Про це поінформували у пресцентрі Агенції, передають Новини.LIVE.

Хто і де може подати заявку на фінансову допомогу

Як зазначається, Агенція ООН у справах біженців приймає заявки на надання виплат у Донецькій області, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби, зокрема, на житло, продукти харчування та предмети особистої гігієни.

Зараз особливу увагу приділяють п'ятьом категоріям громадян. У списку:

Люди, які за попередні 45 днів евакуювалися у зв'язку із загрозою життю та здоров’ю; Переселенці, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні та належать до групи з підвищеною вразливістю; Особам, які постраждали від атак і є в переліку постраждалих, створеному місцевою владою; Громадяни, які повернулися на адресу постійного проживання чи в Україну після виїзду за кордон після 24 лютого 2022 року, а повернення відбулося не раніше ніж три місяці тому й не пізніше року тому. Переселенці, які залишили домівки через загрозу життю, обстріли або примусову евакуацію від 46 днів до шести місяців тому.

Обов’язковою умовою для всіх вищезазначених категорій є соціально-економічний критерій: допомогу нададуть лише тим домогосподарствам, у яких середньомісячний дохід на кожного члена родини не перевищує 8 300 грн.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови та бажають отримати грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців, мають подати заявку для запису в електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" у Донецькій області.

Організатори зауважили, що йдеться лише про попередню реєстрацію, а рішення щодо надання коштів ухвалять після особистої зустрічі із заявниками.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у Донецькій області. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Також важливо підготувати документи для остаточної реєстрації (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (підтвердження факту переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку (номер банківського рахунку IBAN);

документи з підтвердженням інвалідності/опіки.

Розмір грошової допомоги буде коливатися від 10 800 до 12 300 грн (для кожної особи в родині).

Ще Новини.LIVE розповідали, що мешканці однієї з прифронтових областей матимуть змогу оформити виплати від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Міськрада та фонд підписали меморандум про взаєморозуміння. Допомогу нададуть родинам з дітьми, які найбільше потребують фіндопомоги на основні потреби під час війни.

Також Новини.LIVE писали, що у червні громадянам доступна можливість оформити фіндопомогу у розмірі 12 300 грн. Йдеться про надання виплат для евакуйованих людей у двох областях. Оформити кошти можна буде тим, хто переїхав через атаки, небезпеку чи наказ влади з евакуації.