Виплати для родин: хто і де зможе отримати допомогу від ЮНІСЕФ

Жінка з дітьми, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році жителі одного з прифронтових регіонів матимуть можливість отримати допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)/UNICEF Ukraine. У рамках його роботи на підтримку зможуть розраховувати родини з дітьми, які найбільше потребують матеріальної допомоги на базові потреби під час війни.

Про це поінформував пресцентр однієї з міськрад, передають Новини.LIVE.

Хто з родин зможе отримати допомогу від ЮНІСЕФ

За оприлюдненою інформацією міської ради, цього року у Харківської області ЮНІСЕФ реалізує спільні програми для підтримки особливо вразливих категорій родин, які мають дітей.

Як зазначається, Харківська міськрада та Дитячий фонд ООН підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає посилення співпраці у сфері підтримки дітей, молоді та родин. Як зауважили у міськраді, меморандум закріпив наміри спільного втілення програм, що спрямовані на надання:

соціальних послуг;

освіти;

охорони здоров’я;

підвищення стійкості інфраструктури.

Зокрема, особлива увага буде приділена допомозі дітям та родинам, які безпосередньо постраждали через війну, вдосконаленню системи надання соцпослуг.

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"Для Харкова співпраця з ЮНІСЕФ має дуже практичне значення. Йдеться про дітей, які повинні мати доступ до безпечної освіти, про родини, які потребують підтримки, про лікарні, школи, дитсадки, воду, тепло і соціальні послуги. Ми вдячні ЮНІСЕФ за допомогу, яку місто отримує з перших етапів повномасштабної війни, і за готовність працювати з нами далі", — йдеться у повідомленні.

Куди звертатися за допомогою та які документи необхідно мати

Раніше ЮНІСЕФ надавав допомогу жителям прфронтових регіонів, які продовжують проживати у зоні 0–30 км від кордону з Росією.

Зокрема, передбачалось надання грошової допомоги на зимовий сезон. Яка цього разу буде допомога — у міській раді та в громадах оголосять згодом.

Для оформлення виплат від родин вимагали заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей/паспорти;

ідентифікаційні коди для дітей (за наявності);

рахунок у банку (IBAN);

посвідчення багатодітної родини (якщо є);

документи з підтвердженням вразливості (зокрема, інвалідність дитини).

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні громадяни можуть оформити грошову допомогу у сумі 12 300 грн. Йдеться про виплато для евакуйованих осіб у двох регіонах. Оформити допомогу можна громадянам, які переїхали через атаки, небезпеку чи накази місцевої влади з приводу примусової евакуації.

Також Новини.LIVE писали, хто може отримати гранти від Данії влітку. Нова програма передбачає виплати на професійне навчання. Метою програми Данської ради з питань біженців є забезпечення можливості пройти перекваліфікацію для працевлаштування. Отримати виплатами можуть українці, які постраждали через війну.