Програми "єЯсла" і "єСадок" — яку допомогу і коли почнуть отримувати молоді батьки

Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 січня 2026 року деякі молоді батьки зможуть претендувати на компенсації за оплату няні, персонального асистента за новою програмою підтримки "єЯсла". Ще одну державну програму — "єСадок", планують запустити не раніше 2028 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму "єЯсла"

За словами першої заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмили Шемелинець, держава зацікавлена у тому, щоби маленькі українці мали якісні умови для розвитку, а мами, які після пологів хочуть повернутися до професійної діяльності — отримали підтримку.

Тож фінансування за програмою "єЯсла" можна буде спрямувати на оплату послуг:

няні;

приватного садка;

гуртків.

"Це має забезпечити якісний догляд за дитиною і допомогти батькам повертатися до професійної діяльності", — зазначила Людмила Шемелинець.

Передбачається, що на дітей віком від одного до трьох років держава щомісячно платитиме по 8 тисяч гривень, але за однієї умови: батьки мають повернутися до роботи на повний робочий день. Натомість на дітей з інвалідністю розмір виплат буде на рівні 12 тисяч гривень.

Програма "єСадок"

За цією програмою на допомогу від держави можуть розраховувати:

сім’ї з дітьми від трьох до шести років;

діти з особливими освітніми потребами віком до 7−8 років, якщо громада не надасть місце у садочку або не забезпечить потрібний обсяг послуг догляду.

Розмір виплат — 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю — 12 тисяч гривень.

Як зареєструватися для отримання компенсації

"єЯсла", як і "єСадочок" — це програми, спрямовані на те, щоб допомогти батькам доглядати за дітьми та працювати на основних роботах. Перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець пояснила, що зараз держава пропрацьовує варіант, за яким документи для реєстрації в програмах батьки подавали через застосунок "Дія".

Однак невідомо, чи зможуть спеціалісти до 1 січня 2026 року підготувати систему технічно. Якщо цього не станеться, тоді батьки реєструватимуть свої заяви у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ). У відомстві переконують, що це не вплине на термін запуску програми "єЯсла" — вона запрацює у перший день 2026 року.

Раніше ми розповідали, що державна допомога при народженні першої дитини зросте до 50 тисяч гривень. Таку ж допомогу надаватимуть і за народження кожної наступної дитини. Оновлені суми породіллям почнуть виплачувати з 1 січня 2026 року. Також ми писали, що дітям ветеранів, військовополонених, загиблих захисників та осіб з інвалідністю через війну держава допомагає зі здобуттям освіти. На підтримку можуть розраховувати студенти денної форми навчання віком до 23 років