Зростання курсу валют. Що відбувається з гривнею і які прогнози на 2024 рік, — фінансовий аналітик

Обмін валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Курс долара до гривні продовжує зростати — на сьогодні він вийшов за межі 38,15 на міжбанку та продовжує зростати на готівковому ринку. Наразі відчувається високий попит на валюту як зі сторони населення, так і юридичних осіб.

У чому причина девальвації та які прогнози, Новини.LIVE дізнались у фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

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Зростання курсу долара

У зростання курсу долара в Україні наразі є декілька причин, і перша з них це затримка допомоги від партнерів. Це спричиняє додатковий тиск на резерви, тож зʼявляється необхідність поповнювати запаси через девальвацію гривні.

"Нацбанк дуже жорстко тримав курс весь цей час, але те, що відбулося — це затримка ритмічності допомоги та додатковий тиск, повʼязаний з необхідністю додаткової мобілізації — спричиняє необхідність пошуку інших джерел фінансування дефіциту бюджету", — розповідає Андрій Шевчишин.

Курс валют. Фото: скріншот

Ще однією причиною є настрої населення. Публікація законопроєкту про мобілізацію спричинила значне пожвавлення настроїв у суспільстві.

"Хтось запанікував, частина населення почала знімати кошти, перекладати в валюту. Хтось намагається виїхати з країни і так далі. Сформувався додатковий спекулятивний тиск", — каже фінансовий аналітик.

Динаміка валютних операцій за 2023 рік. Фото: скріншот

Тож державі необхідно ухвалювати рішення, щоб поповнити запаси.

"Це відбувається за рахунок як внутрішніх запозичень, які формує Мінфін, так і за рахунок девальвації гривні, щоби підвищити митні надходження. Також девальвація гривні буде потроху збивати в майбутньому імпорт, коли курс досягне деяких позначок", — додає експерт.

Прогнози на 2024 рік

Наразі курс продовжує зростати. Швидкість та розмір цього цього зростання регулюватиме Нацбанк. Адже він має усі важелі для формування курсу, необхідного для уряду.

"На мій погляд, 41 грн за долар — це орієнтир базового сценарію. При цьому сценарію, для мене, що ми отримаємо всю допомогу. Але у випадку, якщо потрібно буде підходити до "плану Б", то курс вийде за позначку 41 в зону 44", — вважає пан Андрій.

Динаміка офіційного курсу валют за 2023 рік. Фото: скріншот

Однак це відбуватиметься поступово — протягом року. І багато чого залежатиме від того, яке рішення буде прийнято від США по військовій допомозі, яке рішення прийме Європарламент і т.д.

"Останні новини кажуть, що мабуть до середини лютого ми знаходимось у такому підвішеному стані, коли ці кошти нам не надійдуть, а отже потрібно розраховуватись виключно внутрішніми ресурсами, котрих не вистачає", —повідомляє фінансовий аналітик.

Також матиме вплив заява президента під час підсумкової пресконференції щодо додаткової суми в 450-500 млрд грн на мобілізацію. Оскільки ця сума не закладена в бюджет, необхідно буде додаткове фінансування. Тож, на думку експерта, на нас очікують додаткові непопулярні рішення.

Нагадаємо, у Нацбанку повідомили, що курс долара зростає через сезонний попит на валюту наприкінці року.