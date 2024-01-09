Рост курса валют. Что происходит с гривной и какие прогнозы на 2024 год, — финансовый аналитик

Обмен валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Курс доллара к гривне продолжает расти — на сегодняшний день он вышел за пределы 38,15 на межбанке и продолжает расти на наличном рынке. В настоящее время ощущается высокий спрос на валюту, как со стороны населения, так и юридических лиц.

В чем причина девальвации и какие прогнозы, Новини.LIVE узнали у финансового аналитика Андрея Шевчишина.

Читайте также:

Рост курса доллара

У роста курса доллара в Украине пока есть несколько причин, и первая из них — это задержка помощи от партнеров. Это оказывает дополнительное давление на резервы, поэтому возникает необходимость пополнять запасы через девальвацию гривны.

"Нацбанк очень жестко держал курс все это время, но произошедшее — это задержка ритмичности помощи и дополнительное давление, связанное с необходимостью дополнительной мобилизации — влечет необходимость поиска других источников финансирования дефицита бюджета", — рассказывает Андрей Шевчишин.

Курс валют. Фото: скриншот

Еще одна причина — настроения населения. Публикация законопроекта о мобилизации повлекла за собой значительное оживление настроений в обществе.

"Кто-то запаниковал, часть населения начала снимать средства, переводить в валюту. Кто-то пытается уехать из страны и так далее. Сформировалось дополнительное спекулятивное давление", — говорит финансовый аналитик.

Динамика валютных операций за 2023 год. Фото: скриншот

Так что государству необходимо принимать решение, чтобы пополнить запасы.

"Это происходит за счет как внутренних заимствований, которые формирует Минфин, так и за счет девальвации гривны, чтобы повысить таможенные поступления. Также девальвация гривни будет понемногу сбивать в будущем импорт, когда курс достигнет некоторых отметок", — добавляет эксперт.

Прогнозы на 2024 год

В настоящее время курс продолжает расти. Скорость и размер этого роста будет регулировать Нацбанк. Ведь у него есть все рычаги для формирования курса, необходимого для правительства.

"На мой взгляд, 41 грн за доллар — это ориентир базового сценария. Это при том, как по мне, что мы получим всю помощь. Но в случае, если нужно будет переходить к "плану Б", то курс выйдет за отметку 41 в зону 44", — считает господин Андрей.

Динамика официального курса валют за 2023 год. Фото: скриншот

Однако это будет происходить постепенно в течение года. И многое будет зависеть от того, какое решение будет принято от США по военной помощи, какое решение примет Европарламент и т.д.

"Последние новости говорят, что, видимо, до середины февраля мы находимся в таком подвешенном состоянии, когда эти средства нам не поступают, а следовательно, нужно рассчитываться исключительно внутренними ресурсами, которых не хватает", — сообщает финансовый аналитик.

Также будет иметь влияние заявление президента во время итоговой пресс-конференции относительно дополнительной суммы в 450-500 млрд грн на мобилизацию. Поскольку эта сумма не заложена в бюджет, нужно будет дополнительное финансирование. Поэтому, по мнению эксперта, нас ожидают дополнительные непопулярные решения.

Напомним, в Нацбанке сообщили, что курс доллара растет из-за сезонного спроса на валюту в конце года.