В Украине вырастут акцизы на горючее — когда и на сколько

Рост акцизов на горючее — в Раде приняли решение
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр. №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Это решение приведет к удорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.
Об этом рассказал первый заместитель руководителя Комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Как вырастут цены на топливо
По словам нардепа, с июля цены на горючее вырастут следующим образом:
- Бензин — 57,42 грн с подорожанием на 1,5 грн ежегодно до 2028 года;
- Дизель — 55,58 грн с подорожанием на 1,95 грн ежегодно до 2028 года;
- LPG — 32,84 грн с подорожанием на 1,4 грн ежегодно до 2028 года.
Железняк также написал, что повышение акцизов по сжиженному газу вызывает большие вопросы.
"Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение", — написал он.
То есть вместо 70 евро по директиве газ будет стоить 277 евро за 1000 литров.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал в эфире "Ранок.LIVE", на сколько подорожает топливо в Украине. По его словам, информация о том, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр, — это вброс.
Мы также писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.
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