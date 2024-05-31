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Рост акцизов на горючее — в Раде приняли решение

31 мая 2024 15:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине вырастут акцизы на горючее — когда и на сколько
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал реестр. №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Это решение приведет к удорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя Комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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Как вырастут цены на топливо

По словам нардепа, с июля цены на горючее вырастут следующим образом:

  • Бензин — 57,42 грн с подорожанием на 1,5 грн ежегодно до 2028 года;
  • Дизель — 55,58 грн с подорожанием на 1,95 грн ежегодно до 2028 года;
  • LPG — 32,84 грн с подорожанием на 1,4 грн ежегодно до 2028 года.
Как вырастут цены на топливо в Украине
Как изменятся цены на топливо в Украине с 1 июля Источник: t.me/yzheleznyak

Железняк также написал, что повышение акцизов по сжиженному газу вызывает большие вопросы.

"Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там значительное повышение", — написал он.

То есть вместо 70 евро по директиве газ будет стоить 277 евро за 1000 литров.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн рассказал в эфире "Ранок.LIVE", на сколько подорожает топливо в Украине. По его словам, информация о том, что повышение акциза приведет к росту стоимости горючего до 80 гривен за литр, — это вброс.

Мы также писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.

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Цены на топливо
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Ярослав Железняк
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