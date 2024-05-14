ПриватБанк подарує клієнтам персональні знижки та кешбеки — деталі

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" у травні 2024 року подарує для близько 18,5 мільйона клієнтів пропозиції вигідних покупок, персональних знижок і кешбеків від провідних українських брендів та компаній. Це стало можливим завдяки запуску нової програми лояльності "Привіт".

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Програма "Привіт" від ПриватБанку

Як зазначають у пресцентрі, програма лояльності "Привіт" тепер доступна кожному клієнту у застосунку "Приват24".

"Привіт" є першою на банківському ринку інтелектуальною персоналізованою програмою лояльності, розробленою командою банку. Вона покликана допомогти клієнтам отримати найбільш цікаві, найбільш персоналізовані пропозиції від різних брендів, на відміну від звичних на ринку стандартних кешбеків.

"Вона підбирає для кожної людини саме ті пропозиції, які співпадають з її споживчими, платіжними звичками, географією проживання та навіть зміною пори року чи необхідністю "перевзути" авто", — пояснив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Для реалізації програми ПриватБанк укладає угоди про партнерство з низкою торговельних мереж, сервісними компаніями та кав’ярнями. Як з малим бізнесом, так і з великими мережами.

Робота Штучного інтелекту може мати такий вигляд: як приклад, клієнт постійно заправляється у конкретній мережі автозаправних станцій, тому програма надаватиме кешбек саме там.

При цьому споживчі вподобання будуть не єдиним фактором, яким керуватиметься Штучний інтелект, і не буде визначальним. Загалом система "Привіт" ґрунтується на інтелектуальних алгоритмах, аналізі споживчої поведінки клієнтів.

У фінустанові вважають, що відповідна програма може стати технологічним проривом на банківському ринку, допоможе зробити обслуговування клієнтів повністю персональним.

"Ми впевнені, що клієнти будуть у захваті від можливості користуватися "найтвоїшими" знижками та кешбеками, а наші партнери з торговельних мереж та сервісних компаній можуть запропонувати українцям більш доступні умови придбання необхідних для повсякденного життя товарів та послуг", — повідомив Мусієнко.

Доступні пропозиції знижок та кешбеків від компаній-партнерів у меню "Привіт" застосунку чи вебверсії "Приват24". Список актуальних покупок від постійних та нових партнерів програми будуть оновлюватися щодня. Пропозиції вдалих покупок діятимуть різний термін — від кількох днів до місяця.

Для того, щоб заощаджувати власні гроші, потрібно лише активувати пропозицію у програмі "Привіт", миттєво отримати кешбеки та йти за покупками зі знижками. Обсяг активованих пропозицій буде необмежений.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк полегшив процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.

Також м писали, що НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку після оподаткування, який отримали українські банки з початку 2024 року. Фінустановам вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.