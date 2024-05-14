ПриватБанк подарит клиентам персональные скидки и кэшбэки — детали

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" в мае 2024 года подарит для около 18,5 миллиона клиентов предложения выгодных покупок, персональных скидок и кэшбэков от ведущих украинских брендов и компаний. Это стало возможным благодаря запуску новой программы лояльности "Привет".

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Программа "Привет" от ПриватБанка

Как отмечают в пресс-центре, программа лояльности "Привет" теперь доступна каждому клиенту в приложении "Приват24".

"Привет" является первой на банковском рынке интеллектуальной персонализированной программой лояльности, разработанной командой банка. Она призвана помочь клиентам получить наиболее интересные, наиболее персонализированные предложения от разных брендов, в отличие от привычных на рынке стандартных кэшбэков.

"Она подбирает для каждого человека именно те предложения, которые совпадают с его потребительскими, платежными привычками, географией проживания и даже сменой времени года или необходимостью "переобуть" авто", — пояснил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Для реализации программы ПриватБанк заключает соглашения о партнерстве с рядом торговых сетей, сервисными компаниями и кафе. Как с малым бизнесом, так и с большими сетями.

Работа Искусственного интеллекта может выглядеть так: в качестве примера, клиент постоянно заправляется в конкретной сети автозаправочных станций, поэтому программа будет предоставлять кэшбэк именно там.

При этом потребительские предпочтения будут не единственным фактором, которым будет руководствоваться Искусственный интеллект и не будет определяющим. В целом система "Привет" основывается на интеллектуальных алгоритмах, анализе потребительского поведения клиентов.

В банке считают, что соответствующая программа может стать технологическим прорывом на банковском рынке, поможет сделать обслуживание клиентов полностью персональным.

"Мы уверены, что клиенты будут в восторге от возможности пользоваться "самыми твоими" скидками и кэшбэками, а наши партнеры по торговым сетям и сервисным компаниям могут предложить украинцам более доступные условия приобретения необходимых для повседневной жизни товаров и услуг", — сообщил Мусиенко.

Доступны предложения скидок и кэшбэков от компаний-партнеров в меню "Привет" приложения или веб-версии "Приват24". Список актуальных покупок от постоянных и новых партнеров программы будут обновляться каждый день. Предложения удачных покупок будут действовать разный срок — от нескольких дней до месяца.

Чтобы экономить собственные деньги, нужно только активировать предложение в программе "Привет", мгновенно получить кэшбэки и идти за покупками со скидками. Объем активированных предложений будет неограничен.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк облегчил процедуру обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.

Также писали, что НБУ обнародовал данные о чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось нарастить прибыль на 18% против аналогичного периода прошлого года.