Ощадбанк компенсує до 20 євро за розрахунки: на які картки виплатять кешбек

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE

Власники дійсних та активованих карток Mastercard Black Edition чи Mastercard World Elite, емітованих державною фінустановою "Ощадбанк", можуть отримати за здійснення деяких розрахунків до 20 євро компенсації. Йдеться про реалізацію нової кешбек-програми для активних клієнтів банку, які полюбляють подорожі та часто купують квитки.

Про те, як стати власником винагороди, розповідають Новини.LIVE.

За яких умов Ощадбанк компенсує до 20 євро

За інформацією держфінустанови, йдеться про дію програми від Ощадбанку та міжнародної платіжної системи Mastercard.

Згідно з правилами, власники платіжних карток Mastercard можуть отримати кешбек у разі придбання авіаквитків.

Передбачається нарахування грошових винагород у вигляді 10% кешбеку за квитки на офіційних сайтах та застосунках авіакомпаній: Wizz Air, Ryanair, FlyOne, HiSky/HiSky Europe, flydubai, easyJet, WestJet, LOT Polish Airlines.

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При цьому одна картка Mastercard за весь час дії акції зможе отримати кешбек навіть за кілька куплених квитків. За всі відповідні оплати за зареєстрованою карткою можна буде отримати компенсацію у рамках максимального ліміту — 20 євро (еквівалент в гривні з урахуванням податків).

Кешбек зарахують на ту ж картку, яку було зареєстровано для участі в акції та якою здійснювалась відповідна оплата.

"Акція триває з 1 серпня до 30 вересня 2026 року включно або до вичерпання бюджету акції — залежно від того, яка з цих подій настане раніше", — йдеться у повідомленні.

Як взяти участь у новій кешбек-програмі від Ощадбанку

Для участі у програмі клієнтам достатньо один раз зареєструвати картку. Після цього всі відповідні оплати, здійснені такою карткою упродовж дії акції, братимуть участь у нарахуванні компенсацій.

Учасникам необхідно:

Для реєстрації додати картки для отримання кешбеку (Mastercard World Elite від Ощадбанку) на сайті; Ввести свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, ім’я, прізвище, е-адресу та підтвердити ознайомлення з умовами; Заповнити усі поля форми та натиснути кнопку "Підключити"; Здійснити оплату зареєстрованою карткою авіаквитка на сайті/застосунку однієї з авіакомпаній; Отримати кешбек на цю ж картку.

Якщо учасники дотримаються правил програми, то повернення коштів відобразиться на рахунку. Кешбек за кожну покупку нарахують протягом 10 робочих днів.

Для розрахунку кешбеку Mastercard конвертуватиме суму фінансової операції у євро за власним курсом, а далі в гривню за офіційним курсом НБУ. Із розрахованої суми утримають податки, згідно з вимогам законодавства, після чого гроші зарахують на картку, зареєстровану в акції.

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