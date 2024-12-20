Льготы на коммуналку – кто получит скидку в 50%

Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право
Украинцы в декабре 2024 года могут подать заявки на оформление льгот. В частности, государство гарантирует предоставление 50% скидки на оплату коммунальных услуг.
Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".
Кто имеет право на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ
Как отмечается, на 50% скидку на оплату коммунальных услуг имеют право члены семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения службы. А именно:
- родители;
- один из супругов;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;
- другие лица на содержании, имеющие право на пенсию из-за гибели.
Таким лицам предоставляют льготы на оплату:
- за пользование жильем (квартирной платы);
- коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электричество, тепло) в жилых домах всех форм собственности в рамках установленных норм законодательства.
Скидки можно получить, если размер среднемесячного общего дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу.
Соответствующий вопрос регулируется ч. 5 ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Как оформить льготы на коммуналку
Граждане должны подать документы в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения. Нужно подготовить:
- сообщение/уведомление о гибели/смерти бойца;
- свидетельство о смерти;
- документы, где подтверждаются родственные связи (это может быть свидетельство о браке);
- свидетельство о рождении детей;
- заключение судебно-медицинской экспертизы;
- постановление военно-врачебной комиссии о причинах гибели военного;
- документ об участии в АТО/ООС, отпоре агрессии РФ.
Напомним, некоторые граждане могут вообще не платить за коммунальные услуги. Льготами могут воспользоваться пенсионеры, проживающие в сельской местности.
Также мы писали, что украинцы могут оформить субсидию по упрощенной процедуре. Пенсионный фонд оперирует информацией из официальных реестров.
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