Льготы на коммуналку – кто получит скидку в 50%

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в декабре 2024 года могут подать заявки на оформление льгот. В частности, государство гарантирует предоставление 50% скидки на оплату коммунальных услуг.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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Кто имеет право на 50% скидку на оплату услуг ЖКХ

Как отмечается, на 50% скидку на оплату коммунальных услуг имеют право члены семей военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения службы. А именно:

родители;

один из супругов;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства;

другие лица на содержании, имеющие право на пенсию из-за гибели.

Таким лицам предоставляют льготы на оплату:

за пользование жильем (квартирной платы);

коммунальных услуг (водоснабжение, газ, электричество, тепло) в жилых домах всех форм собственности в рамках установленных норм законодательства.

Скидки можно получить, если размер среднемесячного общего дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает величины дохода, дающего право на налоговую соцльготу.

Соответствующий вопрос регулируется ч. 5 ст. 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Как оформить льготы на коммуналку

Граждане должны подать документы в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения. Нужно подготовить:

сообщение/уведомление о гибели/смерти бойца;

свидетельство о смерти;

документы, где подтверждаются родственные связи (это может быть свидетельство о браке);

свидетельство о рождении детей;

заключение судебно-медицинской экспертизы;

постановление военно-врачебной комиссии о причинах гибели военного;

документ об участии в АТО/ООС, отпоре агрессии РФ.

Напомним, некоторые граждане могут вообще не платить за коммунальные услуги. Льготами могут воспользоваться пенсионеры, проживающие в сельской местности.

Также мы писали, что украинцы могут оформить субсидию по упрощенной процедуре. Пенсионный фонд оперирует информацией из официальных реестров.