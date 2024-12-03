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Житлові субсидії в Україні — які діють умови в грудні

3 грудня 2024 08:56
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії на комуналку у грудні — які потрібні документи та вимоги
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці у грудні 2024 року можуть подавати заявки на оформлення житлових субсидій. Цього місяця вимоги дещо змінились.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Ті громадяни, які вже отримують житлові субсидії, не повинні звертатися додатково до Пенсійного фонду, адже їм нараховують допомогу за наявною інформацією. Якщо субсидію ще не призначено, можна звернутися в органи ПФУ для її оформлення.

Цьогоріч перелік документів залишився незмінним, а от вимоги дещо змінились. Згідно з внесеними змінами до Положення про порядок призначення субсидій, затвердженого урядовою постановою від 21.10.1995 N​ 848, змінився граничний розмір витрат на купівлю різноманітних товарів з 50 до 100 тис. грн. Збільшився до 150 тис. грн ліміт разового платежу, що дозволяє мати право на житлову субсидію, у разі придбання у кредит генеруючих установок, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел, та супутніх виробів.

Житлову субсидію призначають:

  • якщо громадянин зареєстрований як безробітний щонайменше місяць;
  • якщо особа отримує пенсію;
  • отримує допомогу при народженні чи усиновленні дитини;
  • має допомогу з догляду за особами з інвалідністю;
  • мала допомогу як особа з інвалідністю;
  • отримувала соцдопомогу, як непрацююча особа, що досягла пенсійного віку, але не мала права на пенсію;
  • вважалась зниклою безвісти/перебувала в полоні/трималась під вартою;
  • у разі безробіття, але сплатила ЄСВ.

Серед причин, які можуть завадити отримати субсидію, — наявність у родині безробітних осіб. Також дохід може бути менший за мінімальну зарплату, за них не сплачений ЄСВ за три місяці з періоду, який рахують в загальний дохід. Є винятки — військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, громадяни, яким роботодавець заборгував сплату ЄСВ.

Як оформити субсидію

Оформити субсидію можна за спрощеним механізмом. Пенсійний фонд тепер використовує інформацію з офіційних реєстрів.

Подати заявку на призначення субсидії можна одним із таких способів:

  • особисто/поштою в органи ПФУ;
  • дистанційно через портал е-послуг ПФУ (пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу"), застосунок ПФУ;
  • на порталі держпослуг "Дія";
  • через центри надання адмінпослуг (ЦНАП);
  • через посадовців сільських, селищних, міських рад.

Слід подати:

  • заяву;
  • декларацію про доходи;
  • документи, що підтверджують наявність специфічних обставин, що можуть вплинути на призначення житлової субсидії;
  • договір наймання (оренди) житла (за наявності);
  • копію договору про реструктуризацію боргу (за наявності).

Також слід надати деякі особисті дані:

  • інформацію про членів родини, які спільно проживають у житлі;
  • адресу проживання, за якою має надаватися субсидія;
  • вказати тип субсидії (на комунальні послуги/тверде паливо);
  • реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Нагадаємо, деякі громадяни взагалі мають право не платити за комунпослуги. Пільги передбачені для пенсіонерів, які працювали на певних посадах і проживають у селах.

Раніше ми писали, що українці не мають можливості оформити субсидію та пільгу одночасно. Необхідно обрати щось одне.

комунальні послуги субсидії ЖКГ гроші матеріальна допомога

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