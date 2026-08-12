Знижені та нульові тарифи: ПриватБанк запустить сервіс підписок

Застосунок Приват24, відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" невдовзі зможуть скористатися новим спеціальним сервісом підписок. Зокрема, він передбачатиме додаткові знижки або повну відсутність плати на продукти харчування, пальне, поштові послуги, стрімінгові сервіси.

Про те, як працюватиме нова послуга, розповідає видання Новини.LIVE.

Що відомо про новий сервіс підписок від ПриватБанку

Як зазначили у пресслужбі фінустанови, банк за кілька тижнів презентує унікальний для українського ринку сервіс підписок, що гарантуватиме спеціальні ціни та переваги від партнерів банку, якими щоденно користуються клієнти, разом з іншими фінансовими пропозиціями.

Серед іншого, вони включатимуть додаткові знижки на:

продукти;

пальне;

посилки;

стрімінгові сервіси (кіно/музика);

інші послуги.

За даними банку, такі підписки матимуть знижені, а іноді навіть нульові тарифи на здійснення операцій та переказів. Йдеться не просто про банківську картку, а цілком нову форму обслуговування у банку, що поєднуватиме фінансові переваги зі спецпропозиціями від партнерів.

Зокрема, буде вигідніше оплачувати через ПриватБанк послуги Нової пошти, Сільпо, Netflix, YouTube, Spotify.

Як пояснюють у банку, підписки стали відповіддю на запити клієнтів банку й сформувалися спільно з ними.

Зараз відповідний сервіс перебуває на стадії закритого бета-тестування. Згідно з планами ПриватБанку, у вересні 2026 року він стане доступним для всіх клієнтів.

Які будуть правила та скільки заощадять клієнти ПриватБанку

Згідно з умовами, "ПриватПідписка" не буде платою за базове користування фінустановою. Для клієнтів, яким вистачає стандартних послуг і які не бажають користуватися додатковими пропозиціями партнерів банку, залишиться безкоштовний рівень користування. Примітно також, що для цього рівня банк також скасує низку комісій.

З огляду на це, підписка стане виключно особистим вибором клієнтів. Якщо ж громадяни регулярно користуються сервісами партнерів, підписки дадуть можливість отримувати їх на спецумовах і додатково мати доступ до інших вигідних банківських пропозицій.

Ключовою цінністю послуги стане можливість заощаджувати на сервісах, які є щоденними: іноді знижки перевищуватимуть вартість самої підписки і даватимуть економію до 1000 грн щомісяця.

Окрім того, додатково клієнтам надаватимуть вигідніші умови користування банківськими продуктами. Йдеться про спецтарифи, кешбек, ставки, кредитні умови, інші переваги.

"Ми зібрали в одному продукті те, чим люди користуються щодня. Для окремих сервісів підписники отримують спеціальні умови, які дозволяють суттєво економити. Водночас банківські переваги є додатковою цінністю підписки. Тобто клієнт отримує більше вигоди і від щоденних покупок, і від користування банком", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали про зміну підходу у наданні послуги "Оплата частинами". Тепер клієнти мають право самостійно встановлювати більше число платежів. Це дасть змогу скоротити навантаження на власний бюджет. Водночас, така опція передбачатиме стягнення комісії у розмірі 1,9% від ціни товару.

Ще Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку, починаючи з 31 серпня, завершиться дія пільгових умов на міжнародні перекази. Через це українці, які регулярно здійснюють перекази, більше не зможуть скористатися такими перевагами. Раніше банк неодноразово переносив завершення дії акції. Зокрема, перекази з картки іноземного банку на карту Привату передбачатимуть комісію у 1,5% замість 1%.