ПриватБанк встановив тариф на одну з послуг: хто платитиме більше

Гроші, картка та перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року деяким клієнтам державного "ПриватБанку" тепер доведеться сплачувати комісію у майже 2% щомісяця. Банк оновив одну з послуг, розширивши деякі можливості, та встановив фіксований тариф.

Про те, на яку послугу у банку запровадили окрему плату, розповідають Новини.LIVE.

Оновлені сервіси у ПриватБанку та нові комісії

Йдеться про зміну підходу у наданні послуги "Оплата частинами". У разі здійснення онлайн-купівель у партнерів ПриватБанку клієнти зможуть самостійно встановити більшу кількість платежів, скоротивши щомісячне фінансове навантаження на власний бюджет.

До змін питанням встановлення термінів розрахунку за послугою займалися магазини, лише ставлячи клієнтів перед фактом. Тепер же покупці також матимуть право вказати свої побажання щодо кількості платежів.

Паралельно з цим банк вніс до тарифної сітки оновлення, встановивши на нову опцію комісію у розмірі 1,9% від вартості товару. Така сума буде стягуватися за кожен додатковий місяць продовження дії послуги за ініціативою клієнта.

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Згідно з правилами, сума не списуватиметься одноразово, а буде рівномірно розподілена між платежами. Такий підхід дозволить зберегти рівень невеликих щомісячних списань.

Водночас передбачений ліміт — подвійна кількість платежів від рівня, яку виставить магазин, однак не вище ніж 25 оплат.

Тобто клієнт зможе продовжити графік ще на таку ж кількість платежів, запропоновану торговою точкою.

У банку пояснили такі зміни тим, що вирішили піти назустріч клієнтам, адже відповідний підхід може суттєво зменшити щомісячний тиск на бюджет.

Як оформити товар за сервісом "Оплата частинами"

Клієнти, які захочуть купити товари у магазині за послугою "Оплата частинами", розбивши оплату на частини, повинні:

мати в наявності карту "Універсальна" ПриватБанку, на якій є кредитний ліміт;

відкрити безкоштовно у разі відсутності картки;

дізнатися про ліміт за кредитом "Оплата частинами".

Щоб скористатися продовженим терміном оплати, необхідно:

перейти на сайт партнера банку;

пройти авторизацію за допомогою "Приват24";

оформити необхідну покупку.

Відповідна послуга доступна для всіх клієнтів-фізосіб ПриватБанку, які здійснюють покупки онлайн у магазинах-партнерів "Оплати частинами".

Раніше Новини.LIVE розповідали, якщо актуалізувати інформацію не вдається онлайн у "Приват24" чи вимагають надання додаткових документів, то необхідно звернутися до відділення. Для цього треба взяти паспорт та ідентифікаційний код. У разі необхідності підтвердження доходів — потрібно буде додати додаткові документи.

Ще Новини.LIVE писали, які передбачаються щомісячні комісії за обслуговування рахунків у ПриватБанку. За інформацією фінустанови, йдеться про чіткі розміри, які залежать від тарифних пакетів. Зокрема, по 20 грн стягують з карт для виплат "Універсальна Gold".