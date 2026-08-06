ПриватБанк змінить тарифи на частину операцій після 31 серпня: що подорожчає

Смартфон, відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" очікуються важливі зміни, які мають набути чинності після 31 серпня 2026 року. У фінустанові повинна завершитися дія акційної програми, що передбачає пільгові тарифи на здійснення міжнародних переказів.

Про те, які саме підвищаться комісії у банку, повідомляють Новини.LIVE.

Як зміняться тарифи на операції у ПриватБанку

Починаючи з 31 серпня цього року, українці, які регулярно здійснюють міжнародні перекази, більше не зможуть скористатися зниженими комісіями.

Наступного місяця клієнти, які користуються такими операціями, платитимуть стандартні суми. Йдеться про завершення таких пільгових умов у вигляді знижених комісій:

Перекази коштів із картки іноземного банку на картку ПриватБанку з комісією 1% замість стандартних 1,5%. Перекази з валютної картки ПриватБанку на закордонні карти в 1% від суми (мінімум 50 грн) замість 2%.

Раніше фінустанова продовжила дію такої акції до кінця літа, щоб підтримати українців за кордоном, які надсилають кошти на батьківщину.

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З огляду на це, якщо банк не продовжить відповідну пропозицію, то вже з 1 вересня клієнтам доведеться знову платити за такі операції за стандартними тарифами. Через це клієнтам рекомендують скористатися зараз пільговими умовами.

Хто може взяти участь в акції від ПриватБанку до кінця серпня

Умови акційної програми поширюються на перекази із карток Mastercard закордонного банку на картки Mastercard ПриватБанку та навпаки.

Відповідні операції клієнти можуть здійснювати через:

вебверсію "Приват24", зайшовши у меню "Перекази" та обравши "На картку";

мобільний застосунок "Приват24" через меню "Переказати".

Надсилати перекази можна виключно з валютної картки Mastercard, випущеної ПриватБанком. Обсяги переказів обмежені наступними лімітами:

мінімальний розмір переказу — 10 доларів (еквівалент);

максимальний розмір переказу — 29 999 грн (еквівалент);

загальний обсяг переказів на закордонні карти Mastercard у "Приват24" — не більш ніж 100 000 грн (еквівалент) на одного клієнта упродовж місяця.

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