Снятие наличных в других странах — как украинцам избежать комиссий

Человек вставляет банковскую карточку в банкомат. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы продолжают выезжать за границу в связи с полномасштабной войной с Россией. Поэтому люди должны понимать, какие правила установили украинские банки для снятия валюты с гривневой карты за рубежом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно об этом знать.

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Клиенты этих банков могут избежать снятия дополнительных комиссий при конвертации, поскольку в этих финучреждениях есть услуга по открытию валютных карт (для долларов и евро). Но если вы так и не открыли валютную карту, тогда должны учитывать комиссию и лимиты. Лимиты на снятие наличных являются следующими:

в ПриватБанке — до 12,5 тыс. гривен (в эквиваленте) на 7 дней с гривневой карты; до 100 тыс. гривен в день с валютной карты.

в Monobank — до 12,5 тыс. гривен еженедельно или 50 тыс. гривен раз в месяц, если это гривневая карта.

Относительно размеров комиссии и конвертации то следует знать, что

в ПриватБанке за снятие наличных в других странах клиент дополнительно заплатит 2%;

в Monobank, если человек снимает деньги с собственного счета — комиссия составляет 2%, или 4% - если снимают кредитные средства.

Ранее стало известно, что Monobank в мае 2025 года запустил новую функцию для своих клиентов. Известно, почему она будет особенно полезной для ФЛП. Узнавайте также, почему украинцам грозят проблемы из-за банковских счетов.