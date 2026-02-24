Долар в обмінниках змінив динаміку — як оновився курс валюти

Відео
Дата публікації: 24 лютого 2026 15:52
Курс долара в обмінниках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Офіційний курс долара у вівторок, 24 лютого, виріс на дві копійки до 43,2982 грн/дол. Котирування у банках майже не змінилися — купити долари можна по 43,545 грн в середньому, а продати по 43,05 грн/дол. 

Новини.LIVE розповідають, куди рухається курс валюти на готівковому ринку. 

Читайте також:

Скільки коштує долар в обмінниках

На початку доби на готівковому ринку курс долара до гривні становив 43,30 грн/дол. у продажу та 43,22 грн/дол. у купівлі, за даними сайту "Мінфін".
Маржа при цьому була доволі низькою й складала лише 8 копійок. Майже до 11:00 курс тримався на одному рівні.

Далі долар почав дешевшати. Ближче до обіду американську валюту обмінювали за таким курсом:

  • продаж — 43,28 грн/дол.;
  • купівля — 43,20 грн/дол.

Зниження вартості долара зупинилося лише близько 15:00 на рівні 43,27 грн/дол. у продажу та 43,18 грн/дол. у купівлі.

Чи дешевшатиме долар в Україні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі Новини.LIVE, що найближчим часом не очікується подій, здатних суттєво вплинути на валютну ситуацію. Тому різких стрибків курсу або відчутного здешевлення долара наразі прогнозувати не варто.

"Я не бачу сигналів, що в нас зупиниться війна, буде скасований воєнний стан і протягом місяця почнеться відновлення України. Такі події, можливо, загальмували би знецінення гривні. Але найближчим часом загальна ситуація не зміниться, отже курс буде аналогічним", — зазначив експерт.

За його словами, відхилення від поточного рівня можливі лише за збігу кількох факторів. Подальше послаблення гривні може відбутися у разі скорочення міжнародної допомоги, ускладнення ситуації на фронті або політичної нестабільності. Водночас зміцнення національної валюти пов’язують із відбудовою країни, зростанням інвестицій та припливом іноземного капіталу.

Наразі ж, на думку Плотнікова, передумов для різких змін немає. Тому найближчим часом курс залишатиметься контрольованим і, ймовірно, коливатиметься в межах 42,80–43,40 гривні за долар.

Раніше ми розповідали, де краще обмінювати долари — в банках, обмінниках чи на чорному ринку. Кожен з варіантів має плюси й мінуси, а в деяких випадках можна навіть залишитися без грошей. 

Також дізнавайтеся, яку стратегію обрати, щоб вигідно обміняти 10 000 грн. Яку валюту краще купити, щоб зберегти й примножити заощадження. 

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
