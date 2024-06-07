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Знання англійської суттєво впливає зарплати — посади та суми

7 червня 2024 08:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — завдяки знанню англійської мови можна заробляти більше
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці, які бажають отримувати більшу зарплатню, мусять вчити англійську мову. Кадрові експерти показали, на скільки більше можна заробляти у такому випадку.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Вимоги роботодавців до знання англійської

Фахівці дослідили, як знання англійської мови здатне підвищити дохід у категорії "Юриспруденція".

Згідно з отриманими результатами, одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання іноземної мови. Так, 15% вакансій у цій сфері містять вимогу знання мови. Роботодавці очікують такий рівень володіння мовою:

  • 38% — просунутий;
  • 32% — середній;
  • 21% — вище середнього;
  • 8% — вільно;
  • 1% — початковий.

Аналітики зазначають, що знання мови здатне відкрити шлях до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції. Це важливо для:

  • начальника юридичного відділу;
  • юриста-міжнародника;
  • юриста ЗЕД;
  • юриста з інтелектуальної власності;
  • юриста з міжнародних грантових програм;
  • юриста із захисту персональних даних (GDPR);
  • юриста з оцінки комплаєнс-ризиків;
  •  IT-юриста;
  • юриста з роботи з інноваційним бізнесом (у сфері ШІ, криптовалюти);
  • корпоративного юриста;
  • адвоката, юриста з податкового права;
  • юриста з антимонопольного права.

Лише 35% кандидатів вказують у резюме, що володіють англійською мовою.

Зарплати для тих, хто знає англійську

За словами експертів, володіння іноземною прямо впливає на дохід. Так, середній розмір заробітної плати у сфері "Юриспруденція" зі знанням англійської становить 27,5 тис. гривень. Це на 38% вище за середню оплату у зазначеній категорії.

Окрім того, знання англійської впливають на очікування щодо оплати праці самих шукачів. Початковий та середній рівень володіння — претендують на 20 тис. гривень, на 25 тис. гривень — вище середнього. З просунутою англійською — 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Держслужба статистики повідомила про суттєве зростання середньої зарплати в країні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.

Раніше ми писали, що роботодавці змушені підвищувати зарплати через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Невдовзі виплати повернуться на рівень до повномасштабної війни.

вакансії
англійська мова
зарплати
ринок праці
робота

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