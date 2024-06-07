Робота в Україні — завдяки знанню англійської мови можна заробляти більше

Знання англійської суттєво впливає зарплати — посади та суми
Українці, які бажають отримувати більшу зарплатню, мусять вчити англійську мову. Кадрові експерти показали, на скільки більше можна заробляти у такому випадку.
Про це йдеться у дослідженні ринку праці порталу з пошуку роботи Work.ua.
Вимоги роботодавців до знання англійської
Фахівці дослідили, як знання англійської мови здатне підвищити дохід у категорії "Юриспруденція".
Згідно з отриманими результатами, одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання іноземної мови. Так, 15% вакансій у цій сфері містять вимогу знання мови. Роботодавці очікують такий рівень володіння мовою:
- 38% — просунутий;
- 32% — середній;
- 21% — вище середнього;
- 8% — вільно;
- 1% — початковий.
Аналітики зазначають, що знання мови здатне відкрити шлях до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції. Це важливо для:
- начальника юридичного відділу;
- юриста-міжнародника;
- юриста ЗЕД;
- юриста з інтелектуальної власності;
- юриста з міжнародних грантових програм;
- юриста із захисту персональних даних (GDPR);
- юриста з оцінки комплаєнс-ризиків;
- IT-юриста;
- юриста з роботи з інноваційним бізнесом (у сфері ШІ, криптовалюти);
- корпоративного юриста;
- адвоката, юриста з податкового права;
- юриста з антимонопольного права.
Лише 35% кандидатів вказують у резюме, що володіють англійською мовою.
Зарплати для тих, хто знає англійську
За словами експертів, володіння іноземною прямо впливає на дохід. Так, середній розмір заробітної плати у сфері "Юриспруденція" зі знанням англійської становить 27,5 тис. гривень. Це на 38% вище за середню оплату у зазначеній категорії.
Окрім того, знання англійської впливають на очікування щодо оплати праці самих шукачів. Початковий та середній рівень володіння — претендують на 20 тис. гривень, на 25 тис. гривень — вище середнього. З просунутою англійською — 30 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Держслужба статистики повідомила про суттєве зростання середньої зарплати в країні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.
Раніше ми писали, що роботодавці змушені підвищувати зарплати через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Невдовзі виплати повернуться на рівень до повномасштабної війни.
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