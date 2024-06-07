Робота в Україні — завдяки знанню англійської мови можна заробляти більше

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які бажають отримувати більшу зарплатню, мусять вчити англійську мову. Кадрові експерти показали, на скільки більше можна заробляти у такому випадку.

Про це йдеться у дослідженні ринку праці порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Вимоги роботодавців до знання англійської

Фахівці дослідили, як знання англійської мови здатне підвищити дохід у категорії "Юриспруденція".

Згідно з отриманими результатами, одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання іноземної мови. Так, 15% вакансій у цій сфері містять вимогу знання мови. Роботодавці очікують такий рівень володіння мовою:

38% — просунутий;

32% — середній;

21% — вище середнього;

8% — вільно;

1% — початковий.

Аналітики зазначають, що знання мови здатне відкрити шлях до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції. Це важливо для:

начальника юридичного відділу;

юриста-міжнародника;

юриста ЗЕД;

юриста з інтелектуальної власності;

юриста з міжнародних грантових програм;

юриста із захисту персональних даних (GDPR);

юриста з оцінки комплаєнс-ризиків;

IT-юриста;

юриста з роботи з інноваційним бізнесом (у сфері ШІ, криптовалюти);

корпоративного юриста;

адвоката, юриста з податкового права;

юриста з антимонопольного права.

Лише 35% кандидатів вказують у резюме, що володіють англійською мовою.

Зарплати для тих, хто знає англійську

За словами експертів, володіння іноземною прямо впливає на дохід. Так, середній розмір заробітної плати у сфері "Юриспруденція" зі знанням англійської становить 27,5 тис. гривень. Це на 38% вище за середню оплату у зазначеній категорії.

Окрім того, знання англійської впливають на очікування щодо оплати праці самих шукачів. Початковий та середній рівень володіння — претендують на 20 тис. гривень, на 25 тис. гривень — вище середнього. З просунутою англійською — 30 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Держслужба статистики повідомила про суттєве зростання середньої зарплати в країні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.

Раніше ми писали, що роботодавці змушені підвищувати зарплати через критичне співвідношення кількості вакансій та резюме, а також наймасштабніший дефіцит кадрів за останні роки. Невдовзі виплати повернуться на рівень до повномасштабної війни.