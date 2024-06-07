Работа в Украине — благодаря знанию английского языка можно зарабатывать больше

Знание английского существенно влияет на зарплаты — должности и суммы
Украинцы, желающие получать большую зарплату, должны учить английский язык. Кадровые эксперты показали, на сколько больше можно зарабатывать в таком случае.
Об этом говорится в исследовании рынка труда портала по поиску работы Work.ua.
Требования работодателей к знанию английского
Специалисты исследовали, как знание английского способно повысить доход в категории "Юриспруденция".
Согласно полученным результатам, одну из ключевых ролей в этой сфере играет знание иностранного языка. Так, 15% вакансий в этой сфере содержат требование знания языка. Работодатели ожидают такой уровень владения языком:
- 38% — продвинутый;
- 32% — средний;
- 21% — выше среднего;
- 8% — свободно;
- 1% — начальный.
Аналитики отмечают, что знание языка способно открыть путь к руководящим должностям и современным направлениям юриспруденции. Это важно для:
- начальника юридического отдела;
- юриста-международника;
- юриста ВЭД;
- юриста по интеллектуальной собственности;
- юриста по международным грантовым программам;
- юриста по защите персональных данных (GDPR);
- юриста по оценке комплаенс-рисков;
- IT-юриста;
- юриста по работе с инновационным бизнесом (в сфере ИИ, криптовалюты);
- корпоративного юриста;
- адвоката, юриста по налоговому праву;
- юриста по антимонопольному праву.
Только 35% кандидатов указывают в резюме, что владеют английским языком.
Зарплаты для тех, кто знает английский
По словам экспертов, владение иностранным напрямую влияет на доход. Средний размер заработной платы в сфере "Юриспруденция" со знанием английского составляет 27,5 тыс. гривен. Это на 38% выше средней оплаты в указанной категории.
Кроме того, знание английского влияет на ожидания оплаты труда самих соискателей. Начальный и средний уровень владения — претендуют на 20 тыс. гривен, на 25 тыс. гривен — выше среднего. С продвинутым английским — 30 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, Госслужба статистики сообщила о существенном росте средней зарплаты в стране Речь идет о первых трех месяцах текущего года против аналогичного периода 2023 года.
Ранее мы писали, что работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабного дефицита кадров за последние годы. Вскоре выплаты вернутся на уровень до полномасштабной войны.
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