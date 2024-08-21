Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев arrow

Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

21 августа 2024 16:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Изменения в пенсионной системе Украины — начислять выплаты будут иначе
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине планируют изменить систему начисления пенсий, внедрив накопительное пенсионное обеспечение. Законопроект №9212, возвращенный на доработку, уже дополнен правительственными правками и может быть подан в парламент в сентябре. Правительство стремится создать комплексную систему, где каждый элемент будет взаимосвязан и действен.

Об этом рассказала министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Укрінформу".

Читайте также:

Подробнее о накопительной пенсии

Представитель правительства отметила, что пенсионная система Украины, как и во многих других странах, имеет несколько компонентов:

  • обязательное накопление;
  • добровольное скопление;
  • солидарное обеспечение.

По ее словам, также в Украине планируют внедрить профессиональную накопительную пенсионную систему.

"Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году", — сказала Жолнович.

Министр пояснила, что лицо, работавшее 35 лет и получавшее среднюю заработную плату, может рассчитывать на пенсию в солидарной системе не менее 30% от заработанной суммы. Кроме того, устанавливают гарантию: если человек проработал минимум 15 лет и вступил в пенсионную систему, он имеет право на 30% от минимальной заработной платы в том году. Таким образом, в солидарной пенсионной системе совокупное замещение составит около 40% от заработка человека.

"В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза — ни один банк такого прироста не дает", — добавила она.

Когда внедрят накопительную систему

Жолнович сообщила, что с 2026 года власти планируют внедрить профессиональные накопления. Для этого уже разработан соответствующий законопроект, предусматривающий уменьшение налоговой нагрузки на работодателя. Это позволит человеку накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни, что вместе с солидарной системой составит 60%.

Она также сказала, что Кабинет Министров планирует внести законопроекты о пенсиях уже в следующем месяце.

"Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", — объяснила министр.

Что еще стоит знать

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом году сообщал, что в 2024 году Кабмин планирует запустить новую пенсионную реформу. Однако первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что пока это невозможно.

Мы также писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.

Кабинет министров выплаты пенсии Минсоцполитики пенсионеры Оксана Жолнович законопроект

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

16:33 Дела двух депутатов из Мариуполя направлены в суд — что грозит предателями

16:25 Обновление данных для лиц с инвалидностью — что говорят в Минобороны

16:21 Перестановки в горсовете Одессы — кто стал новым начальником Службы по делам детей

16:19 Нацполиция показала кадры разминирования Харьковщины от "лепестков"

16:11 Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

16:01 Изменения в начислении пенсии — что готовит правительство для украинцев

15:59 Оккупанты ударили дронами по Херсонщине — есть жертвы

15:55 Россия перебрасывает в Курскую область элитные подразделения — Минобороны Британии

15:55 Россияне атаковали Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

15:53 Гранаты по дешевке — на Одесчине разоблачили торговца боеприпасами

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут