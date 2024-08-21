Изменения в пенсионной системе Украины — начислять выплаты будут иначе

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют изменить систему начисления пенсий, внедрив накопительное пенсионное обеспечение. Законопроект №9212, возвращенный на доработку, уже дополнен правительственными правками и может быть подан в парламент в сентябре. Правительство стремится создать комплексную систему, где каждый элемент будет взаимосвязан и действен.

Об этом рассказала министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью "Укрінформу".

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Подробнее о накопительной пенсии

Представитель правительства отметила, что пенсионная система Украины, как и во многих других странах, имеет несколько компонентов:

обязательное накопление;

добровольное скопление;

солидарное обеспечение.

По ее словам, также в Украине планируют внедрить профессиональную накопительную пенсионную систему.

"Теперь мы проектируем систему, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году", — сказала Жолнович.

Министр пояснила, что лицо, работавшее 35 лет и получавшее среднюю заработную плату, может рассчитывать на пенсию в солидарной системе не менее 30% от заработанной суммы. Кроме того, устанавливают гарантию: если человек проработал минимум 15 лет и вступил в пенсионную систему, он имеет право на 30% от минимальной заработной платы в том году. Таким образом, в солидарной пенсионной системе совокупное замещение составит около 40% от заработка человека.

"В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза — ни один банк такого прироста не дает", — добавила она.

Когда внедрят накопительную систему

Жолнович сообщила, что с 2026 года власти планируют внедрить профессиональные накопления. Для этого уже разработан соответствующий законопроект, предусматривающий уменьшение налоговой нагрузки на работодателя. Это позволит человеку накопить еще не менее 20% своего заработка в течение жизни, что вместе с солидарной системой составит 60%.

Она также сказала, что Кабинет Министров планирует внести законопроекты о пенсиях уже в следующем месяце.

"Очевидно, их придется проработать с депутатами. В лучшем случае мы сможем их принять в начале 2025 года. Потом понадобится время на IT-решение: нам очень важно избежать привлечения большого количества ручной работы. Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", — объяснила министр.

Что еще стоит знать

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом году сообщал, что в 2024 году Кабмин планирует запустить новую пенсионную реформу. Однако первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что пока это невозможно.

Мы также писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.