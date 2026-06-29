Зламався бойлер чи потік кран: хто має платити за ремонт в орендованій квартирі

Люди читають договір, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Повернення гарантійного платежу, подряпаний диван, зламаний бойлер чи несправний кран — саме через такі ситуації найчастіше виникають конфлікти між власниками квартир та орендарями. Уникнути неприємностей можна ще до заселення, якщо правильно оформити договір і зафіксувати стан житла.

Про це для каналу "Ранок Вдома" розповіла адвокатка Оксана Мережко, повідомляє Новини.LIVE.

Чому стандартного договору може бути недостатньо

За словами юристки, стандартні договори, які зазвичай дають ріелтори, не враховують купу важливих життєвих деталей.

Тому у документ варто самостійно додати пункти, які стосуються саме вашої ситуації. Наприклад, якщо з вами будуть жити діти або домашні тварини, про це краще написати одразу.

Також треба чітко розписати все про гарантійний або страховий платіж — скільки ви передали грошей і в яких саме випадках господар має право використати їх на ремонт пошкоджень.

Що потрібно зробити одразу після заселення

Найкращий доказ у будь-якій суперечці — фотографії квартири до початку проживання.

Адвокатка наполегливо радить перед підписанням угоди сфотографувати всі кімнати, меблі, побутову техніку та навіть найменші дефекти. Ціі знімки потім допоможуть вам легко довести, що ви не маєте відношення до тріщин на склі чи подряпаних стін.

Якщо щось зламалося — не поспішайте платити

Якщо в квартирі зламався бойлер, сантехніка чи інша техніка, не варто одразу викликати майстра за власний рахунок.

Спочатку потрібно:

зафіксувати поломку на фото або відео;

повідомити власника житла;

узгодити подальші дії та ремонт.

Це допоможе уникнути суперечок щодо того, хто має оплачувати ремонт.

Хто відповідає за ремонт

Варто розуміти, що орендар відповідає не за кожну поломку в оселі.

Якщо через зіпсоване обладнання в квартирі стає неможливо жити — наприклад, зникло опалення, вийшов з ладу кондиціонер чи інші важливі комунікації — забезпечити належні умови повинен власник житла.

З іншого боку, коли якісь речі чи техніка зламалися саме через неуважність чи помилки орендаря, відшкодовувати збитки доведеться з власної кишені.

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