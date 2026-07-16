"Зимову підтримку" українцям виплатять влітку: хто отримає по 6,5 тис грн

Людина тримає в руках гаманець з грошима, пішоходи на вулиці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Не всім українцям вдалося у 2025 році отримати одноразову допомогу в рамках програми "Зимова підтримка". Та належні їм виплати все ж надійдуть. Так, Кабмін України ухвалив постанову та дозволив нарахувати по 6,5 тисячі гривень трьом категоріям громадян.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.

За інформацією Ольги Василевської-Смаглюк, фінпідтримку нарахують людям, які реєструвалися в програмі "Зимова підтримка" у застосунку Дія або у паперовій формі, їхні заявки погодили, але гроші так і не виплатили. Йдеться про:

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей, які перебувають під опікою;

дітей з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з інвалідністю I групи;

самотніх пенсіонерів.

Українцям виплатять "Зимову підтримку" влітку 2026 року. Скриншот: Ольга Василевська-Смаглюк/Telegram

Як виплачуватимуть 6,5 тисячі гривень

У постанові Кабміну №284 вказується, що перелік громадян, які мали отримати одноразову дердждопомогу у 2025 році, але не дочекалися її, формуватиме Пенсійний фонду України (ПФУ). Потім список переадресують на Мінсоцполітики, яке й профінансує виплати у 2026 році.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у липні Естонська рада у справах біженців виплатить фіндопомогу для українців. Гроші виділяють людям похилого віку, які займаються сільським господарством. Виплати передбачені для жителів одного регіону.

Ще Новини.LIVE писали про грошову допомогу, яка доступна Миколаївській області. Виплати забезпечує представництво міжнародної гуманітарної організації ADRA (Адвентистська агенція допомоги та розвитку). Організатори обіцяють надати одноразову фінпідтримку.