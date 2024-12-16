Выплаты 1 тыс. грн — имеют ли право на помощь дети, рожденные за границей

Малолетние дети. Фото: Freepik

Выплата в 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" на детей, рожденных в начале полномасштабной войны за границей, не предусмотрена. Такой ответ дают украинским беженцам, которые массово обращаются с соответствующими вопросами.

Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Помощь в 1 тыс. гривен на детей

Как отмечается, беженцы, вернувшиеся в Украину из Польши, Чехии и других стран, хотели подать запрос на помощь в 1 тыс. гривен на детей, рожденных за границей, однако свидетельство невозможно автоматически подтянуть в мобильном приложении "Дія".

"Здравствуйте, Дія, скажите, пожалуйста, я верно понимаю, что выплаты можно получить только на себя и ребенка, рожденного в Украине, а на ребенка, рожденного в другой стране — нет, потому что нет свидетельства о рождении укр. образца?Если ребенок родился за границей, но ему сделали там свидетельство о рождении, в Дії оно не подтягивается, то как в таком случае податься на помощь?", — говорится в одном из сообщений.

Источник: "Дія" в Fb

В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что таким правом могут воспользоваться родители детей, рожденных в Украине, а также опекуны несовершеннолетних граждан.

"Поскольку ребенок рожден за границей, у него уже есть иностранное свидетельство о рождении и данные из него не вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния и регистрировать рождение ребенка дважды невозможно. В настоящее время воспользоваться услугой возможно, имея украинское свидетельство о рождении ребенка", — сообщили в Минцифры.

Как в "Дії" подать заявку на детей

Заявку на получение помощи можно подать через "Дію" в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Средства должны поступить на карту "Национального кешбэка".

Для этого нужно:

авторизоваться в "Дії";

в сервисах выбрать "Зимова єПідтримка""

нажать "Подать новую заявку";

выбрать пункт "Начать";

выбрать, для кого предназначена выплата — для себя или ребенка;

найти пункт "Счёт для выплаты";

проверить данные;

поставить птичку в "Я нахожусь на территории Украины";

нажать "Отправить".

Напомним, финпомощь в 1 тыс. гривен от государства предоставляется на украинских детей. Однако возникают трудности с оформлением выплат, если разнятся фамилии.

Также мы писали, что на помощь в 1 тыс. гривен имеют право все граждане Украины. На выплаты денежной помощи было выделено 5 млрд гривен из бюджета.