Выплаты 1 тыс. грн — имеют ли право на помощь дети, рожденные за границей

"Зимова єПідтримка" — кто из детей не имеет права на помощь
Выплата в 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" на детей, рожденных в начале полномасштабной войны за границей, не предусмотрена. Такой ответ дают украинским беженцам, которые массово обращаются с соответствующими вопросами.
Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.
Помощь в 1 тыс. гривен на детей
Как отмечается, беженцы, вернувшиеся в Украину из Польши, Чехии и других стран, хотели подать запрос на помощь в 1 тыс. гривен на детей, рожденных за границей, однако свидетельство невозможно автоматически подтянуть в мобильном приложении "Дія".
"Здравствуйте, Дія, скажите, пожалуйста, я верно понимаю, что выплаты можно получить только на себя и ребенка, рожденного в Украине, а на ребенка, рожденного в другой стране — нет, потому что нет свидетельства о рождении укр. образца?Если ребенок родился за границей, но ему сделали там свидетельство о рождении, в Дії оно не подтягивается, то как в таком случае податься на помощь?", — говорится в одном из сообщений.
В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что таким правом могут воспользоваться родители детей, рожденных в Украине, а также опекуны несовершеннолетних граждан.
"Поскольку ребенок рожден за границей, у него уже есть иностранное свидетельство о рождении и данные из него не вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния и регистрировать рождение ребенка дважды невозможно. В настоящее время воспользоваться услугой возможно, имея украинское свидетельство о рождении ребенка", — сообщили в Минцифры.
Как в "Дії" подать заявку на детей
Заявку на получение помощи можно подать через "Дію" в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Средства должны поступить на карту "Национального кешбэка".
Для этого нужно:
- авторизоваться в "Дії";
- в сервисах выбрать "Зимова єПідтримка""
- нажать "Подать новую заявку";
- выбрать пункт "Начать";
- выбрать, для кого предназначена выплата — для себя или ребенка;
- найти пункт "Счёт для выплаты";
- проверить данные;
- поставить птичку в "Я нахожусь на территории Украины";
- нажать "Отправить".
Напомним, финпомощь в 1 тыс. гривен от государства предоставляется на украинских детей. Однако возникают трудности с оформлением выплат, если разнятся фамилии.
Также мы писали, что на помощь в 1 тыс. гривен имеют право все граждане Украины. На выплаты денежной помощи было выделено 5 млрд гривен из бюджета.
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