Зимова єПідтримка — некоторым украинцам советуют оформлять 1 тыс. грн на детей в банке

"Зимова єПідтримка" — как получить деньги на детей без "Дії"
Некоторые украинцы имеют трудности с оформлением 1 тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка" в приложении "Дія" на детей. В таком случае советуют другие способы получения денег от государства.
Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.
Проблемы с оформлением денег на детей
Как отмечается, некоторые граждане обращаются с просьбой о помощи в оформлении средств по программе "Зимова єПідтримка" на детей, ведь иногда в приложении не подтягиваются соответствующие документы.
Так, одна украинка рассказала, что в "Дії" не высвечивается свидетельство о рождении ребенка, ведь была смена фамилии.
"Ребенка не подтягивает в Дії по свидетельству о рождении. У мамы была смена фамилии и идентификационного кода. Как это можно сделать, чтобы свидетельство появилось в Дії?" — говорится в обращении.
На вопрос женщины в Министерстве цифровой трансформации ответили, объяснив причину. Там заметили: если мать сменила фамилию, то закономерно возникает расхождение с данными о ней в актовой записи. Поэтому свидетельство о рождении ребенка действительно не может подтянуться в приложении.
Как оформить выплаты на детей без "Дії"
В Минцифре объяснили, как оформить выплаты на детей без "Дії". Так, если не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в приложении, ведь актуальная фамилия отличается от той, что указана на физическом свидетельстве, то в таком случае следует подать заявку на получение помощи через отделение одного из банков-партнеров. Список доступен по ссылке.
Для того, чтобы оформить заявление, необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (если нет, то паспорт с соответствующей отметкой);
- свидетельство о рождении ребенка до 18 лет;
- документ или документы, подтверждающие изменение фамилии из того, что указано в свидетельстве о рождении ребенка на то, согласно которому банк идентифицирует гражданина, подающего заявление.
Напомним, в сети часть украинцев жалуется, что, подав заявку, не приходят обещанные деньги. В "Дії" объясняют, почему происходят задержки.
Также мы писали, что дети, рожденные в начале полномасштабной войны за границей, не получат выплаты в 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". Бывшие беженцы массово жалуются на подобную несправедливость.
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