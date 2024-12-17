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"Зимова єПідтримка" — как получить деньги на детей без "Дії"

17 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Зимова єПідтримка — некоторым украинцам советуют оформлять 1 тыс. грн на детей в банке
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинцы имеют трудности с оформлением 1 тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка" в приложении "Дія" на детей. В таком случае советуют другие способы получения денег от государства.

Об этом говорится на странице портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

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Проблемы с оформлением денег на детей

Как отмечается, некоторые граждане обращаются с просьбой о помощи в оформлении средств по программе "Зимова єПідтримка" на детей, ведь иногда в приложении не подтягиваются соответствующие документы.

Так, одна украинка рассказала, что в "Дії" не высвечивается свидетельство о рождении ребенка, ведь была смена фамилии.

"Ребенка не подтягивает в Дії по свидетельству о рождении. У мамы была смена фамилии и идентификационного кода. Как это можно сделать, чтобы свидетельство появилось в Дії?" — говорится в обращении.

На вопрос женщины в Министерстве цифровой трансформации ответили, объяснив причину. Там заметили: если мать сменила фамилию, то закономерно возникает расхождение с данными о ней в актовой записи. Поэтому свидетельство о рождении ребенка действительно не может подтянуться в приложении.

 

Действие денежная помощь
Скриншот. Источник: Дія в Fb

Как оформить выплаты на детей без "Дії"

В Минцифре объяснили, как оформить выплаты на детей без "Дії". Так, если не удается добавить свидетельство о рождении ребенка в приложении, ведь актуальная фамилия отличается от той, что указана на физическом свидетельстве, то в таком случае следует подать заявку на получение помощи через отделение одного из банков-партнеров. Список доступен по ссылке.

Для того, чтобы оформить заявление, необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (если нет, то паспорт с соответствующей отметкой);
  • свидетельство о рождении ребенка до 18 лет;
  • документ или документы, подтверждающие изменение фамилии из того, что указано в свидетельстве о рождении ребенка на то, согласно которому банк идентифицирует гражданина, подающего заявление.

Напомним, в сети часть украинцев жалуется, что, подав заявку, не приходят обещанные деньги. В "Дії" объясняют, почему происходят задержки.

Также мы писали, что дети, рожденные в начале полномасштабной войны за границей, не получат выплаты в 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". Бывшие беженцы массово жалуются на подобную несправедливость.

Дия выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь

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