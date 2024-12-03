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Жилищные субсидии в Украине — какие действуют условия в декабре

3 декабря 2024 08:56
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии на коммуналку в декабре — какие нужны документы и требования
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы в декабре 2024 года могут подавать заявки на оформление жилищных субсидий. В этом месяце требования несколько изменились.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Те граждане, которые уже получают жилищные субсидии, не должны обращаться дополнительно в Пенсионный фонд, ведь им начисляют помощь по имеющейся информации. Если субсидия еще не назначена, можно обратиться в органы ПФУ для ее оформления.

В этом году перечень документов остался неизменным, а требования несколько изменились. Согласно внесенным изменениям в Положение о порядке назначения субсидий, утвержденного правительственным постановлением от 21.10.1995 N 848, изменился граничный размер расходов на покупку различных товаров с 50 тыс. до 100 тыс. грн. Увеличился до 150 тыс. грн лимит разового платежа, позволяющий иметь право на жилищную субсидию, в случае приобретения в кредит генерирующих установок, производящих электроэнергию из альтернативных источников, и сопутствующих изделий.

Жилищную субсидию назначают:

  • если гражданин зарегистрирован как безработный не менее месяца;
  • если лицо получает пенсию;
  • получает помощь при рождении или усыновлении ребенка;
  • имеет пособие по уходу за лицами с инвалидностью;
  • имеет помощь как лицо с инвалидностью;
  • получает соцпомощь, как неработающее лицо, достигшее пенсионного возраста, но не имеющее права на пенсию;
  • считался пропавшим без вести/находился в плену/содержался под стражей;
  • в случае безработицы, но при уплате ЕСВ.

Среди причин, которые могут помешать субсидии — наличие в семье безработных лиц. Также доход может быть меньше минимальной зарплаты, за них не уплачен ЕСВ за три месяца с периода, который зачисляют в общий доход. Есть исключения — военнослужащие, освобожденные от уплаты ЕСВ, граждане, которым работодатель должен уплатить ЕСВ.

Как оформить субсидию

Оформить субсидию можно по упрощенному механизму. Пенсионный фонд теперь использует информацию из официальных реестров.

Подать заявку на назначение субсидии можно одним из следующих способов:

  • лично/почтой в органы ПФУ;
  • дистанционно через портал е-услуг ПФУ (пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу"), приложение ПФУ;
  • на портале госуслуг "Дія";
  • через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
  • через чиновников сельских, поселковых, городских советов.

Следует подать:

  • заявление;
  • декларацию о доходах;
  • документы, подтверждающие наличие специфических обстоятельств, которые могут повлиять на назначение жилищной субсидии;
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  • копию договора о реструктуризации долга (при наличии).

Также следует предоставить некоторые личные данные:

  • информацию о членах семьи, совместно проживающих в жилье;
  • адрес проживания, по которому должна предоставляться субсидия;
  • указать тип субсидии (на коммунальные услуги/твердое топливо);
  • реквизиты банковского счёта в формате IBAN.

Напомним, некоторые граждане вообще имеют право не платить за коммунуслуги. Льготы предусмотрены для пенсионеров, работавших на определенных должностях и проживающих в селах.

Ранее мы писали, что у украинцев нет возможности оформить субсидию и льготу одновременно. Необходимо выбрать что-нибудь одно.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ деньги материальная помощь

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