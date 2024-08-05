Субсидии на отопительный сезон — украинцы могут получить 3,5 тыс. грн помощи

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут подавать заявления на жилищные субсидии на отопительный сезон. Некоторые могут рассчитывать на помощь в 3,5 тыс. грн.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Кому назначат субсидию и какой размер

По словам экспертов, жилищную субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. Размер зависит:

от состава домохозяйства;

от услуг, которыми семья пользуется;

имущественного состава домохозяйства.

На предстоящий отопительный сезон субсидии автоматически пересчитают всем, кто уже ее получает.

Субсидия назначается на все виды отопления:

центральное теплоснабжение;

электро- газоотопление;

дома, поврежденные Россией, где используют обогреватели.

"60% удельный вес отопления. Если оно будет, то это для трехкомнатной квартиры — 3000-3500 грн. Если бабушка одна проживает, у нее минимальная пенсия, это очень хорошая субсидия, — больше там 2000 грн ежемесячно получать", — объяснили эксперты.

Подавать заявления можно до начала отопительного сезона. Для этого нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда:

через ближайшее отделение;

портал ПФУ;

через сервис "Дія";

обычной почтой;

Центр предоставления административных услуг.

Кому могут отказать в субсидии

Некоторым гражданам могут отказать в предоставлении субсидии. Среди причин следующие:

за год было куплено имущество, превышающее 50 тыс. гривен;

у кого есть два или более объекта недвижимости;

покупка авто, выпущенная не более пяти лет назад;

наличие двух авто в возрасте до 15 лет;

отсутствие доходов за последний квартал 2023 года и первый квартал 2024-го, самостоятельное страхование или регистрация в Центре занятости;

наличие банковского депозита в размере более 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

Ранее в ПФУ рассказали, не лишат ли права на жилищные субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление, предоставляемую гражданам на работе.