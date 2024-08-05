Субсидии на отопительный сезон — украинцы могут получить 3,5 тыс. грн помощи

Жилищные субсидии на отопительный сезон — кто и как сможет получить
Украинцы могут подавать заявления на жилищные субсидии на отопительный сезон. Некоторые могут рассчитывать на помощь в 3,5 тыс. грн.
Об этом сообщает "Суспільне".
Кому назначат субсидию и какой размер
По словам экспертов, жилищную субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. Размер зависит:
- от состава домохозяйства;
- от услуг, которыми семья пользуется;
- имущественного состава домохозяйства.
На предстоящий отопительный сезон субсидии автоматически пересчитают всем, кто уже ее получает.
Субсидия назначается на все виды отопления:
- центральное теплоснабжение;
- электро- газоотопление;
- дома, поврежденные Россией, где используют обогреватели.
"60% удельный вес отопления. Если оно будет, то это для трехкомнатной квартиры — 3000-3500 грн. Если бабушка одна проживает, у нее минимальная пенсия, это очень хорошая субсидия, — больше там 2000 грн ежемесячно получать", — объяснили эксперты.
Подавать заявления можно до начала отопительного сезона. Для этого нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда:
- через ближайшее отделение;
- портал ПФУ;
- через сервис "Дія";
- обычной почтой;
- Центр предоставления административных услуг.
Кому могут отказать в субсидии
Некоторым гражданам могут отказать в предоставлении субсидии. Среди причин следующие:
- за год было куплено имущество, превышающее 50 тыс. гривен;
- у кого есть два или более объекта недвижимости;
- покупка авто, выпущенная не более пяти лет назад;
- наличие двух авто в возрасте до 15 лет;
- отсутствие доходов за последний квартал 2023 года и первый квартал 2024-го, самостоятельное страхование или регистрация в Центре занятости;
- наличие банковского депозита в размере более 100 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.
Ранее в ПФУ рассказали, не лишат ли права на жилищные субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление, предоставляемую гражданам на работе.
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