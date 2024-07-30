Субсидії у 2024 році — відомо, чи не позбавлять допомоги через деякі соцвиплати

Квитанція та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи не позбавлять права на житлові субсидії через отримання деякої допомоги, адже під час її обчислення враховують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Йдеться про нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення, яку надають громадянам на роботі.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Субсидія та допомога на оздоровлення

Як пояснили у фонді, родинам, доходи яких не дозволять самотужки оплачувати спожиті комунальні послуги, держава надає житлові субсидії.

Під час їх обчислення враховують середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

У сукупний дохід входить:

заробітна плата;

грошове забезпечення військових;

пенсійна виплата;

стипендія, крім соціальної для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

соцвиплати, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога з безробіття, інші страхові виплати; грошові перекази, що надійшли з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

гроші, отримані особою від оренди землі/продажу майна.

Водночас допомога у вигляді компенсації, яку надають роботодавці одноразово протягом одного календарного року, у середньомісячний сукупний дохід домогосподарства не враховують.

"Компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не враховується", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Відповідне питання регулює "Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги" (пункт 7), затверджений урядовою постановою № 632 від 22.07.2020.

Що ще варто знати

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