Субсидія на оренду житла ВПО — чи повинні українці відкривати ФОП у 2025 році, якщо здають житло

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В рамках субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) переселенці, які змушені винаймати житло, отримують грошову допомогу від держави. Натомість громадяни, які здають свою нерухомість в оренду шукачам житла, мають компенсацію податків.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики пояснили, чи повинні власники житла реєструватися як ФОП, щоби отримувати компенсацію податків.

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Компенсація податків за житло для ВПО — чи потрібно бути ФОП

Вимоги бути зареєстрованим як ФОП, щоб отримувати компенсацію податків, немає, зазначають у Мінсоці.

"Власник житла, який здає його в оренду ВПО, може бути не зареєстрований як фізична особа-підприємець", — йдеться у повідомленні.

Водночас ФОПи 2-ї та 3-ї групи на єдиному податку можуть здавати житло, якщо мають КВЕД 68.20 — "Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна".

Також власники житла, які надають його в оренду ВПО, можуть:

отримати компенсацію податку на доходи фізосіб або єдиного податку та військового збору;

захистити свої інтереси умовами договору оренди;

отримувати гарантований офіційний дохід від здачі житла в оренду;

долучитися до підтримки тих, хто цього потребує.

"Таким чином ви можете долучитися до підтримки співвітчизників, які через війну змушені були залишити власні домівки, та отримувати "білий дохід" від оренди житла, не хвилюючись через те, що податки "з'їдять" велику частину ваших доходів", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що частина українців з травня вже не отримуватиме житлову субсидію. Усе тому, що опалювальний сезон в країні добігає кінця.

Також ми писали, що УВКБ ООН надає ВПО додаткову грошову підтримку. Йдеться про компенсацію витрат на оренду житла.