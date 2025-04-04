Виплати ООН на оренду житла — хто з українців отримає

Житлові будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) у 2025 році отримуватимуть додаткові виплати на оренду житла. Фінансову підтримку українцям надаватиме благодійний фонд "Право на захист" спільно з УВКБ ООН.

Про це йдеться у Telegram-каналі благодійного фонду.

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Гроші на оренду житла надаватимуть ВПО у Києві та п'яти областях:

Київській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Кіровоградській;

Запорізькій.

На отримання грошової допомоги можуть розраховувати:

ВПО, які повернулися з-за кордону і перебувають у місцях тимчасового розміщення (модульні містечка, школи, лікарні тощо);

українці, які орендують житло в незадовільних умовах, або громадяни, яких можуть виселити з житла.

Щоби приєднатися до програми, потрібно подати анкету. Однією з умов участі в програмі є те, що сім'я повинна самостійно знайти собі житло та сплатити оренду за два місяці. Пізніше витрачені кошти їм повернуть. Відшкодовувати оренду житла громадянам будуть впродовж шести місяців.

При цьому розраховувати на грошову допомогу не зможуть люди, які раніше вже отримували аналогічні виплати або ж користувалися субсидіями на житло. Також українці повинні скласти план самозабезпечення на випадок, якщо програму закриють. Це може бути:

працевлаштування;

відкриття бізнесу;

перекваліфікація тощо.

"Ініціатива спрямована на підтримку ВПО та українців, що повертаються, допомагаючи їм адаптуватися і знайти стабільне житло", — йдеться у повідомленні.

Що ще мають знати українці

Паралельно з благодійною підтримкою ВПО, в Україні діє державна програма, в рамках якої громадяни отримують субсидію на оренду житла. Держава насамперед намагається допомогти сім'ям, які не можуть знайти доступне житло через високі ціни. Субсидія передбачає:

покриття витрат на оренду, що перевищують 20% доходу родини;

врахування кількості членів сім’ї та регіональних відмінностей вартості житла;

обов’язкове укладення юридичного договору оренди.

Нагадаємо, за статистикою, понад 1 млн українців втратили житло під час повномасштабної війни. Щоби забезпечити громадян житлом, держава повинна надати людям 1,3 млн будинків чи квартир.

Також ми розповідали, що деяким українцям у квітні одноразово виплатять по 50 тис. грн. Відомо, кому з громадян нарахують таку суму.