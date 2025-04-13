Субсидия на аренду жилья ВПЛ — должны ли украинцы открывать ФЛП в 2025 году, если сдают жилье

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В рамках субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) переселенцы, которые вынуждены снимать жилье, получают денежную помощь от государства. А граждане, которые сдают свою недвижимость в аренду соискателям жилья, получают компенсацию налогов.

Тем временем в Министерстве социальной политики объяснили, должны ли владельцы жилья регистрироваться как ФЛП, чтобы получать компенсацию налогов.

Реклама

Читайте также:

Компенсация налогов за жилье для ВПЛ — нужно ли быть ФЛП

Требования быть зарегистрированным как ФЛП, чтобы получать компенсацию налогов, нет, отмечают в Минсоцполитики.

"Владелец жилья, который сдает его в аренду ВПЛ, может быть не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель", — говорится в сообщении.

В то же время ФЛП 2-й и 3-й группы на едином налоге могут сдавать жилье, если у них есть КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества".

Также владельцы жилья, которые предоставляют его в аренду ВПЛ, могут:

получить компенсацию налога на доходы физлиц или единого налога и военного сбора;

защитить свои интересы условиями договора аренды;

получать гарантированный официальный доход от сдачи жилья в аренду;

приобщиться к поддержке тех, кто в этом нуждается.

"Таким образом вы можете присоединиться к поддержке соотечественников, которые из-за войны вынуждены были оставить собственные дома, и получать "белый доход" от аренды жилья, не волнуясь из-за того, что налоги "съедят" большую часть ваших доходов", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что часть украинцев с мая уже не будет получать жилищную субсидию. Все потому, что отопительный сезон в стране подходит к концу.

Также мы писали, что УВКБ ООН предоставляет ВПЛ дополнительную денежную поддержку. Речь о компенсации расходов на аренду жилья.