Субсидия на аренду жилья ВПЛ — должны ли украинцы открывать ФЛП в 2025 году, если сдают жилье

Жилье для ВПЛ — нужно ли арендодателям открывать ФЛП
В рамках субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) переселенцы, которые вынуждены снимать жилье, получают денежную помощь от государства. А граждане, которые сдают свою недвижимость в аренду соискателям жилья, получают компенсацию налогов.
Тем временем в Министерстве социальной политики объяснили, должны ли владельцы жилья регистрироваться как ФЛП, чтобы получать компенсацию налогов.
Компенсация налогов за жилье для ВПЛ — нужно ли быть ФЛП
Требования быть зарегистрированным как ФЛП, чтобы получать компенсацию налогов, нет, отмечают в Минсоцполитики.
"Владелец жилья, который сдает его в аренду ВПЛ, может быть не зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель", — говорится в сообщении.
В то же время ФЛП 2-й и 3-й группы на едином налоге могут сдавать жилье, если у них есть КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества".
Также владельцы жилья, которые предоставляют его в аренду ВПЛ, могут:
- получить компенсацию налога на доходы физлиц или единого налога и военного сбора;
- защитить свои интересы условиями договора аренды;
- получать гарантированный официальный доход от сдачи жилья в аренду;
- приобщиться к поддержке тех, кто в этом нуждается.
"Таким образом вы можете присоединиться к поддержке соотечественников, которые из-за войны вынуждены были оставить собственные дома, и получать "белый доход" от аренды жилья, не волнуясь из-за того, что налоги "съедят" большую часть ваших доходов", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что часть украинцев с мая уже не будет получать жилищную субсидию. Все потому, что отопительный сезон в стране подходит к концу.
Также мы писали, что УВКБ ООН предоставляет ВПЛ дополнительную денежную поддержку. Речь о компенсации расходов на аренду жилья.
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