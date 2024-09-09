Денежная помощь в сентябре — украинцам из пяти опасных регионов предусмотрены выплаты

Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, какая помощь предусмотрена эвакуированным с опасных территорий. Речь идет о гарантированных социальных услугах и выплатах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как отмечают в Минреинтеграции, для эвакуированных граждан предусматриваются социальные гарантии из пяти опасных областей:

Харьковской;

Сумской;

Запорожской;

Херсонской;

Донецкой.

Речь идет о таких социальных гарантиях:

бесплатное питание и гуманитарная помощь при эвакуации;

восстановление утраченных документов;

временное убежище в хабах для внутренних переселенцев;

квалифицированная психологическая и медицинская помощь;

помощь от международных организаций;

бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, возможное размещение в социально-медицинских учреждениях;

денежная помощь на проживание ВПЛ;

помощь в трудоустройстве;

первоочередное право на зачисление в дошкольные или школьные учебные заведения с бесплатным питанием;

помощь в обеспечении твердым печным топливом.

"Все эти меры направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих громадах", — говорится в сообщении.

Куда необходимо обращаться эвакуированным украинцам

Эвакуация граждан должна состояться за государственные средства. Для предварительной записи нужно обратиться в областные военные администрации:

в Харьковской области:

на горячую линию Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации — 0-800-33-92-91.

в Запорожской области:

на круглосуточную горячую линию Запорожской ОГА — 0-800-503-508.

горячую линию Координационного гуманитарного центра по эвакуации 0-800-33-92-91.

в Херсонской области:

на круглосуточную горячую линию по вопросам эвакуации по Херсонской области — 0-800-330-951.

в Сумской области:

эвакуационный штаб Сумского района: +38 (050) 650-70-83;

в Департамент социальной политики: +38 (0542) 77-96-77;

на круглосуточную горячую линию по эвакуации: +38 (093) 326-50-06.

при эвакуации с животными: +38 (068) 997-00-00.

в Донецкой области:

на горячую линию по вопросам эвакуации: 0-800-500-121;

Вибер, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050-01-21.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов состоится регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.

Также мы писали, что украинские военнослужащие имеют право на ряд дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.