Денежная помощь в сентябре — украинцам из пяти опасных регионов предусмотрены выплаты

Жителям пяти регионов выплатят дополнительную помощь — кто имеет право
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, какая помощь предусмотрена эвакуированным с опасных территорий. Речь идет о гарантированных социальных услугах и выплатах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Какую помощь получат эвакуированные
Как отмечают в Минреинтеграции, для эвакуированных граждан предусматриваются социальные гарантии из пяти опасных областей:
- Харьковской;
- Сумской;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Донецкой.
Речь идет о таких социальных гарантиях:
- бесплатное питание и гуманитарная помощь при эвакуации;
- восстановление утраченных документов;
- временное убежище в хабах для внутренних переселенцев;
- квалифицированная психологическая и медицинская помощь;
- помощь от международных организаций;
- бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, возможное размещение в социально-медицинских учреждениях;
- денежная помощь на проживание ВПЛ;
- помощь в трудоустройстве;
- первоочередное право на зачисление в дошкольные или школьные учебные заведения с бесплатным питанием;
- помощь в обеспечении твердым печным топливом.
"Все эти меры направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих громадах", — говорится в сообщении.
Куда необходимо обращаться эвакуированным украинцам
Эвакуация граждан должна состояться за государственные средства. Для предварительной записи нужно обратиться в областные военные администрации:
в Харьковской области:
- на горячую линию Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации — 0-800-33-92-91.
в Запорожской области:
- на круглосуточную горячую линию Запорожской ОГА — 0-800-503-508.
- горячую линию Координационного гуманитарного центра по эвакуации 0-800-33-92-91.
в Херсонской области:
- на круглосуточную горячую линию по вопросам эвакуации по Херсонской области — 0-800-330-951.
в Сумской области:
- эвакуационный штаб Сумского района: +38 (050) 650-70-83;
- в Департамент социальной политики: +38 (0542) 77-96-77;
- на круглосуточную горячую линию по эвакуации: +38 (093) 326-50-06.
- при эвакуации с животными: +38 (068) 997-00-00.
в Донецкой области:
- на горячую линию по вопросам эвакуации: 0-800-500-121;
- Вибер, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050-01-21.
Что еще стоит знать
Напомним, в одном из регионов состоится регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.
Также мы писали, что украинские военнослужащие имеют право на ряд дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.
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