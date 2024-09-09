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Жителям пяти регионов выплатят дополнительную помощь — кто имеет право

9 сентября 2024 11:24
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в сентябре — украинцам из пяти опасных регионов предусмотрены выплаты
Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, какая помощь предусмотрена эвакуированным с опасных территорий. Речь идет о гарантированных социальных услугах и выплатах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как отмечают в Минреинтеграции, для эвакуированных граждан предусматриваются социальные гарантии из пяти опасных областей:

  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Донецкой.

Речь идет о таких социальных гарантиях:

  • бесплатное питание и гуманитарная помощь при эвакуации;
  • восстановление утраченных документов;
  • временное убежище в хабах для внутренних переселенцев;
  • квалифицированная психологическая и медицинская помощь;
  • помощь от международных организаций;
  • бесплатное размещение в государственных и коммунальных учреждениях, возможное размещение в социально-медицинских учреждениях;
  • денежная помощь на проживание ВПЛ;
  • помощь в трудоустройстве;
  • первоочередное право на зачисление в дошкольные или школьные учебные заведения с бесплатным питанием;
  • помощь в обеспечении твердым печным топливом.

"Все эти меры направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение их базовых потребностей при адаптации в принимающих громадах", — говорится в сообщении.

Куда необходимо обращаться эвакуированным украинцам

Эвакуация граждан должна состояться за государственные средства. Для предварительной записи нужно обратиться в областные военные администрации:

в Харьковской области:

  • на горячую линию Координационного гуманитарного центра по вопросам эвакуации — 0-800-33-92-91.

в Запорожской области:

  • на круглосуточную горячую линию Запорожской ОГА — 0-800-503-508.
  • горячую линию Координационного гуманитарного центра по эвакуации 0-800-33-92-91.

в Херсонской области:

  • на круглосуточную горячую линию по вопросам эвакуации по Херсонской области — 0-800-330-951.

в Сумской области:

  • эвакуационный штаб Сумского района: +38 (050) 650-70-83;
  • в Департамент социальной политики: +38 (0542) 77-96-77;
  • на круглосуточную горячую линию по эвакуации: +38 (093) 326-50-06.
  • при эвакуации с животными: +38 (068) 997-00-00.

в Донецкой области:

  • на горячую линию по вопросам эвакуации: 0-800-500-121;
  • Вибер, Whatsapp, Telegram, Signal: +38 (073) 050-01-21.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов состоится регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.

Также мы писали, что украинские военнослужащие имеют право на ряд дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.

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