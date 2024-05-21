Выплаты до 122 тыс. грн — кто из украинцев получит вознаграждение

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым военнослужащим на регулярной основе начнут выплачивать единовременную денежную помощь. В частности, речь идет о возмещении расходов защитникам Харьковской области, получивших инвалидность и самостоятельно прошедших санаторно-курортное лечение.

О таком решении сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Какие суммы помощи обещают бойцам

Глава ОВА рассказал об инициировании ряда важных решений, касающихся поддержки защитников и защитниц области. Согласно поддержанным депутатами предложениям:

будут отмечать защитников и защитниц Харьковской области единовременной материальной помощью в сумме 20 тыс. гривен. Боевые подразделения будут подавать в ОВА списки на согласование профильными комиссиями облсовета;

возмещать расходы бойцам, получившим инвалидность и самостоятельно прошедшим курс санаторно-курортного лечения в области: 50% расходов — за счет облбюджета. Громады Харьковщины призвали также принять подобные программы для покрытия оставшихся 50% расходов.

Вознаграждения за спортивные соревнования бойцам

Также депутаты поддержали решение о выплатах защитникам области денежных вознаграждений за участие в международных соревнованиях. В частности, речь идет об "Играх Непокоренных", "Играх Воинов", United States Air Force Trials, чемпионатах мира и Европы. Обещают следующие выплаты:

за первое место — 122 тыс. грн;

за второе место — 97,6 тыс. грн;

за третье место — 73,2 тыс. грн.

Для остальных международных соревнований суммы таковы:

за первое место — 61 тыс. грн;

за второе место — 48,8 тыс. грн;

за третье место — 36,6 тыс. грн.

Также тренерам, спортсмены или команды которых заняли призовые места, выплатят вознаграждение в размере 80% суммы вознаграждения спортсмена.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.

Также мы писали, что в 2024 году продолжатся тщательные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на право на социальную помощь. Речь идет о мониторинге мест проживания представителями Национальной социальной сервисной службы.