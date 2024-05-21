Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Жителям одного из регионов выплатят до 122 тыс. грн вознаграждения — детали arrow

Жителям одного из регионов выплатят до 122 тыс. грн вознаграждения — детали

21 мая 2024 15:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты до 122 тыс. грн — кто из украинцев получит вознаграждение
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине некоторым военнослужащим на регулярной основе начнут выплачивать единовременную денежную помощь. В частности, речь идет о возмещении расходов защитникам Харьковской области, получивших инвалидность и самостоятельно прошедших санаторно-курортное лечение.

О таком решении сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Какие суммы помощи обещают бойцам

Глава ОВА рассказал об инициировании ряда важных решений, касающихся поддержки защитников и защитниц области. Согласно поддержанным депутатами предложениям:

  • будут отмечать защитников и защитниц Харьковской области единовременной материальной помощью в сумме 20 тыс. гривен. Боевые подразделения будут подавать в ОВА списки на согласование профильными комиссиями облсовета;
  • возмещать расходы бойцам, получившим инвалидность и самостоятельно прошедшим курс санаторно-курортного лечения в области: 50% расходов — за счет облбюджета. Громады Харьковщины призвали также принять подобные программы для покрытия оставшихся 50% расходов.

Вознаграждения за спортивные соревнования бойцам

Также депутаты поддержали решение о выплатах защитникам области денежных вознаграждений за участие в международных соревнованиях. В частности, речь идет об "Играх Непокоренных", "Играх Воинов", United States Air Force Trials, чемпионатах мира и Европы. Обещают следующие выплаты:

  • за первое место — 122 тыс. грн;
  • за второе место — 97,6 тыс. грн;
  • за третье место — 73,2 тыс. грн.

Для остальных международных соревнований суммы таковы:

  • за первое место — 61 тыс. грн;
  • за второе место — 48,8 тыс. грн;
  • за третье место — 36,6 тыс. грн.

Также тренерам, спортсмены или команды которых заняли призовые места, выплатят вознаграждение в размере 80% суммы вознаграждения спортсмена.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.

Также мы писали, что в 2024 году продолжатся тщательные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на право на социальную помощь. Речь идет о мониторинге мест проживания представителями Национальной социальной сервисной службы.

выплаты
финансовая помощь
деньги
военные
материальная помощь
соцвыплаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify