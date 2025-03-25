Экспорт зерновых — какова ситуация с поставками за границу в начале 2025 года

Грузовики с пшеницей. Фото: УНИАН

Украина является крупным производителем зерновых культур, поэтому аграриям было очень важно сохранить экспорт во время полномасштабной войны с РФ. В 2025 году, несмотря на то, что враг продолжает свои попытки сорвать поставки украинского зерна за границу, отечественные аграрии по состоянию на 17 марта отправили другим странам 31 022 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

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Отмечается, что объем зернового экспорта на 1,8 млн тонн меньше показателя в марте 2024 года. Так, поставки пшеницы сейчас находятся на уровне 12 509 тыс. тонн — на 550 тыс. тонн меньше объема, экспортированного за соответствующий период прошлого сезона.

Ячменя за границу отгружено 2 192 тыс. тонн, это пока на 300 тыс. тонн больше, чем на это время в прошлом году. Тогда как поставки кукурузы составляют 15 839 тыс. тонн, что почти на 1,8 млн тонн меньше прошлогоднего объема.

Также экспортировано 10,8 тыс. тонн ржи против 1 тыс. тонн в прошлом году. Кроме того, за границу отгружено 51 тыс. тонн муки зерновых культур (в том числе 47,1 тыс. тонн пшеничной муки), и это на 26,2 тыс. тонн меньше, чем в соответствующем периоде 2023/24 маркетингового года.

С начала марта за границу экспортировано 1 839 тыс. тонн зерновых (в течение 1-20 марта 2024 года — 3 181 тыс. тонн), в том числе 526 тыс. тонн пшеницы, 48 тыс. тонн ячменя и 1 259 тыс. тонн кукурузы. Также за границу поставлено 2,5 тыс. тонн муки.

Ранее мы рассказывали, что с началом посевной кампании в 2025 году на рынке зерна дорожает фуражная пшеница. Ожидается, что цены будут расти и в дальнейшем, поскольку на европейском рынке сохраняется похожая ситуация с новым урожаем.

Также напомним, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.