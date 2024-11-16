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Земля висихає — як Уряд планує у 2025 році рятувати врожай

16 листопада 2024 14:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Засуха в Україні може зіпсувати врожай у 2025 році — що планує влада
Чоловік іде по полю. Фото: Pixabay
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Україні аграрії задумуються над тим, як рятувати врожай від посушливої спеки, яка дедалі частіше накриває країну влітку. Відсутність дощів впливає на врожайність, тож українське сільське господарство шукає шляхи вирішення, одним з яких є впровадження обов'язкового зрошення земель перед настанням спеки. Але це досить трудомісткий і витратний процес.

Про це йдеться у статті "Дзеркало тижня".

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У статті звернули увагу, що влада прийняла низку законів, які розширюють право аграріям ефективніше обробляти землю. Зокрема, йдеться про Закон України "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель", а також "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин".

Таким чином процедура передачі зрошувальних систем буде суттєво спрощена та перейде у власність ОВК. Виробники матимуть змогу у прискореному темпі реалізовувати проєкти для відновлення, зрошення та осушення земель. 

Крім того, державний бюджет на 2025 рік врахував часткову компенсацію за впровадження зрошення. Держава компенсує до 50% витрат фермерів на роботи з ремонту чи будівництва меліоративних систем.

Крім того, у Міністерстві аграрної політики та продовольства з 2025 планують відновлювати державні магістралі, тобто йдеться про проєкти доведення води до полів. 

Фермери започаткують новий тренд в  Україні для збереження врожаю

Аналітики вважають, що в Україні з високою ймовірністю таки будуть розвивати полив земель. Завдяки прямому фінансуванню та підтримці у постачанні обладнання з боку країн-партнерів в країні можуть ефективніше боротися з посухою та зберегти високу врожайність. 

Попри це, у аграріїв є низка проблем, які потребують вирішення. Йдеться про зношені зрошувальні системи, відсутність органа контролю за водою, а також за розрахунками запасів води. Крім того, регулярні російські атаки призводять до вимкнень від електроенергії насосних станцій. На додаток, зрошування полів дороге в обслуговуванні — потрібно від 2 тисяч доларів на полив одного гектару.

Фермерам стало важче зрошувати поля після підриву Каховської ГЕС росіянами

Раніше Каховське водосховище було основним джерелом поливу півмільйона гектарів земель у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС та втрати водосховища, без води залишились 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% — у Запорізькій та 30% — у Дніпропетровській областях. Фахівці Інституту водних проблем і меліорації НААН порахували, що понад третина сільськогосподарських земель потребують поливу. 

Нагадаємо, стали відомі заробітні плати агрономів в Україні, які у 2024 році дещо зросли.

Також ми пояснювали чим краще полити яблуню до морозів, щоб мати щедрий врожай у 2025 році. 

 

Мінагро фермери аграрії засуха полив поля

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