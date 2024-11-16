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Земля высыхает — как власть планирует в 2025 году спасать урожай

16 ноября 2024 14:27
Анастасия Постоенко - Редактор
Засуха в Украине может испортить урожай в 2025 году - что планирует власть
Человек идет по полю. Фото: Pixabay
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине аграрии задумываются о том, как спасать урожай от засушливой жары, которая все чаще накрывает страну летом. Отсутствие дождей влияет на урожайность, поэтому украинское сельское хозяйство ищет пути решения, одним из которых является введение обязательного орошения земель перед наступлением жары. Но это довольно трудоемкий и затратный процесс.

Об этом говорится в статье "Дзеркало тижня".

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Какие шаги сделали власти для сохранения урожая от засухи в 2025 году

В статье обратили внимание, что власти приняли ряд законов, расширяющих право аграриям более эффективно обрабатывать землю. В частности, речь идет о Законе Украины "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель", а также "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений".

Таким образом, процедура передачи оросительных систем будет существенно упрощена и перейдет в собственность ОИК. Производители смогут в ускоренном темпе реализовывать проекты для восстановления, орошения и осушения земель.

Кроме того, государственный бюджет на 2025 год учел частичную компенсацию за внедрение орошения. Государство компенсирует до 50% расходов фермеров на работы по ремонту или строительству мелиоративных систем.

Кроме того, в Министерстве аграрной политики и продовольствия с 2025 года планируют восстанавливать государственные магистрали, то есть речь идет о проектах доведения воды до полей.

Фермеры откроют новый тренд в Украине для сохранения урожая

Аналитики считают, что в Украине с высокой вероятностью будут развивать полив земель. Благодаря прямому финансированию и поддержке поставок оборудования со стороны стран-партнеров в стране могут эффективнее бороться с засухой и сохранить высокую урожайность.

Несмотря на это, у аграриев есть ряд проблем, требующих решения. Речь идет об изношенных оросительных системах, отсутствии органа контроля за водой, а также по расчетам запасов воды. Кроме того, регулярные российские атаки приводят к отключениям от электроэнергии насосных станций. Вдобавок, орошение полей дорогостоящее в обслуживании — требуется от 2 тысяч долларов на полив одного гектара.

Фермерам стало труднее орошать поля после подрыва Каховской ГЭС россиянами

Ранее Каховское водохранилище являлось основным источником полива полумиллиона гектаров земель в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В результате разрушения россиянами Каховской ГЭС и потери водохранилища, без воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Специалисты Института водных проблем и мелиорации НААН посчитали, что более трети сельскохозяйственных земель нуждаются в поливе.

Напомним, стали известны заработные платы агрономов в Украине, которые в 2024 году несколько выросли.

Также мы объясняли , чем лучше полить яблоню до морозов, чтобы иметь щедрый урожай в 2025 году.

Минагро фермеры аграрии засуха полив поля

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