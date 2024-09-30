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Земля в Украине может взлететь в цене — когда ждать подорожания

30 сентября 2024 12:28
Ксения Симонова - Редактор
Цены на землю в Украине — эксперты прогнозируют подорожание
Трактор в поле. Фото: brovary.net
Ксения Симонова - Редактор

В Украине сельскохозяйственная земля с момента открытия рынка подорожала в среднем на 7 тыс. грн за гектар. В последующие несколько лет земельные участки могут еще больше увеличиться в цене.

Об этом рассказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, пишет Forbes Ukrainе.

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Земля на рынке, несмотря на войну, продолжает дорожать. Если в 2021 году стоила 39 тыс. грн/га, то в 2024 году — 46 тыс. грн/га.

Коваль отметил, что украинский рынок земли постепенно приобретает коммерческую привлекательность.

"В 2021 году наблюдалась осторожность. В первый год открытия рынка сменили собственника 74 392 земельных участка — 178,34 тыс. га. В 2024 году отчуждено 193 560 участков, или почти 400 тыс. га. Этот уровень волатильности и ликвидности рынка позволяет сказать, что земельная реформа состоялась", — сообщил он.

По словам министра, подобная тенденция продолжится в последующие годы.

"Цена в гривнах будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может вырасти примерно на 20%", — прогнозирует он.

Старт аукционов "Земельного банка" с 1 октября

Глава Минагро напомнил, что первые аукционы по аренде государственных земель откроются 1 октября на "Prozorro.Продажи". По программе "Земельный банк" можно будет арендовать земельные участки разной площади, которая будет начинаться со 2 га. Самая большая — 3,97 тыс. га — в Кировоградской области.

Проект создаст равные условия для всех участников рынка, где у каждого будет возможность принять участие в онлайн-аукционе. Его целью является обеспечение новых возможностей для развития сельского хозяйства.

По данным ФГИУ, стартовая цена аренды — от 9 тыс. грн до 1,14 млн грн. Победу одержит высшее предложение, которое будет определено во время прозрачных торгов. На аукционах будут представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до крупных — в 262 га.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине снизилась стоимость земли сельхозназначения, хотя и незначительно. В сентябре 2024 года средняя цена на гектар составила 46,75 тыс. грн, по сравнению с 47,74 тыс. грн в августе. То есть земля подешевела почти на 1 тыс. грн.

Также мы писали, что пенсионеры, которым выплачивают пенсию по возрасту, имеют право не платить земельный налог при условии соблюдения определенных ограничений по размеру участка. В частности, при личном ведении сельского хозяйства — до двух гектаров земли.

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