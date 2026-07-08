Земельний пай і субсидія: у яких випадках виплати можуть стати меншими

Жінка на земельній ділянці. гроші.Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Часто можна почути думку, що якщо людина має земельний пай, то про житлову субсидію можна забути. Насправді наявність паю не є підставою для відмови. Але є один нюанс, який справді може вплинути на розмір допомоги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Важливий не пай, а дохід від нього

Під час призначення житлової субсидії держава враховує доходи сім'ї. Якщо земельний пай приносить прибуток, наприклад, ви здаєте його в оренду, то цей дохід потрапляє до загального розрахунку.

Саме через це в окремих випадках розмір субсидії може бути меншим. Але це не означає, що людина автоматично втратить право на державну допомогу.

Якщо оренду платять не грошима

Буває, що власники паїв отримують орендну плату не грошима, а зерном, соняшником чи іншою сільськогосподарською продукцією.

У такому випадку орендар все одно зобов'язаний визначити її грошову вартість і подати відповідну інформацію до Податкової служби. Далі ці дані автоматично передаються до Пенсійного фонду, який і враховує цей дохід під час призначення субсидії.

Тобто навіть якщо ви не отримували гроші на картку, а забрали орендну плату продукцією, вона все одно вважається доходом.

Коли земельний пай взагалі не впливає на субсидію

Є й інша ситуація. Якщо пай не здається в оренду, не використовується для отримання прибутку і не приносить жодного доходу, то хвилюватися не потрібно.

У Пенсійному фонді наголошують: наявність земельного паю сама по собі не впливає ні на право отримувати житлову субсидію, ні на її розмір.

Що ще важливо

Інформацію про доходи від оренди Пенсійний фонд отримує автоматично через електронний обмін даними з Державною податковою службою. Тому приховати такий дохід не вийде — він усе одно буде врахований під час розрахунку.

Саме тому, якщо ви здаєте пай в оренду, варто пам'ятати, що отримані кошти або їхній грошовий еквівалент можуть вплинути на суму субсидії.

Як повідомляли Новини.LIVE, після зміни тарифів на житлово-комунальні послуги Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір житлових субсидій. Одержувачам допомоги не потрібно подавати нову заяву чи звертатися до ПФУ — новий розмір виплати визначають з урахуванням оновлених тарифів та обов'язкового платежу домогосподарства.

Також Новини.LIVE писали, що жителі прифронтових громад можуть отримати одноразову міжнародну допомогу на придбання твердого палива у розмірі до 19 400 грн. Крім того, домогосподарствам із пічним опаленням держава призначає житлову субсидію на дрова або вугілля, а окремим категоріям громадян — пільги, розмір яких залежить від доходів родини та статусу отримувача.