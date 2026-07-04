Субсидії в Україні: чи буде допомога тим, хто не оформив її до 1 липня

Гроші і квитанція, люди переходять через дорогу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які не встигли подати документи та оформити житлову субсидію на неопалювальний період, все одно не щалишаться без держдопомоги. Однак отримають її пізніше.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Субсидії у липні

Згідно з поясненням ПФУ, відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, якщо громадянин звертається за призначенням допомоги протягом двох місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, субсидія призначається з початку відповідного сезону.

Відповідно тим громадянам, які оформили субсидію до 1 липня, виплати призначать від початку неопальювального сезону — з 1 травня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, документи на субсидію подаються декількома способами:

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поштою;

через портал "Дія";

через уповноважених представників громади;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також послуга з оформлення житлової субсидії досупна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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