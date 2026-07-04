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Головна Фінанси Житлова субсидія з липня: про що попередили українців у ПФУ

Житлова субсидія з липня: про що попередили українців у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 08:45
Субсидії в Україні: чи буде допомога тим, хто не оформив її до 1 липня
Гроші і квитанція, люди переходять через дорогу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які не встигли подати документи та оформити житлову субсидію на неопалювальний період, все одно не щалишаться без держдопомоги. Однак отримають її пізніше.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE

Субсидії у липні

Згідно з поясненням ПФУ, відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, якщо громадянин звертається за призначенням допомоги протягом двох місяців від початку неопалювального або опалювального сезону, субсидія призначається з початку відповідного сезону.

Відповідно тим громадянам, які оформили субсидію до 1 липня, виплати призначать від початку неопальювального сезону — з 1 травня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, документи на субсидію подаються декількома способами:

Читайте також:
  • поштою;
  • через портал "Дія";
  • через уповноважених представників громади;
  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • у мобільному застосунку ПФУ;
  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також послуга з оформлення житлової субсидії досупна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці витрачають багато грошей на опалення. Зменшити витрати на комуналку можна, якщо відмовитися від цієї послуги. Відомо, як це зробити. 

Ще Новини.LIVE розповідали, хто з українців отримає допомогу, щоб купити тверде паливо та обігрівати житло. Пілтримку надають людям, які живуть у будинках без централізованого опалення і не користуються газом та електроенергію для обігріву помешкань. 

комунальні послуги субсидії грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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