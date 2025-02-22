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Зеленський ще не буде підписувати угоду зі США, — ЗМІ

22 лютого 2025 15:43
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський не готовий підписати угоду про корисні копалини з США — ЗМІ назвали причину
Український лідер Володимир Зеленський. Фото: Tetiana Dzhafarova/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Український лідер Володимир Зеленський поки не готовій підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки. Причиною є "низка проблемних питань".

Про це повідомляє Sky News з посиланням на українське джерело у суботу, 22 лютого.

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За словами джерела, угода ще не готова до підписання. У нинішньому вигляді її не готовий прийняти Зеленський.

"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді й містять лише односторонні зобовʼязання з боку України", — зазначає джерело.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що 20 лютого адміністрація лідера США Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди щодо корисних копалин.

Також речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Хьюз висловив критику на адресу Зеленського за те, що він не підписав угоду про корисні копалини.

Володимир Зеленський США Україна політики корисні копалини