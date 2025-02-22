Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США — СМИ назвали причину

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Tetiana Dzhafarova/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Причиной является "ряд проблемных вопросов".

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский источник в субботу, 22 февраля.

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По словам источника, соглашение еще не готово к подписанию. В нынешнем виде его не готов принять Зеленский.

"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины", — отмечает источник.

Напомним, СМИ сообщали, что 20 февраля администрация лидера США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым.

Также представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз выразил критику в адрес Зеленского за то, что он не подписал соглашение о полезных ископаемых.